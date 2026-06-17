Сериал «Медведь», на счету которого более 20 премий «Эмми» и пять наград «Золотой глобус», рассказывает о Карми Берзатто — молодом и уже титулованном шефе, бежавшем из Чикаго в Нью-Йорк за мечтой. Но смерть брата вынуждает его вернуться в город, который он когда-то покинул. Отныне вместо высокой кухни — обшарпанная закусочная с сэндвичами, а вместо идеального порядка — долги, хаос и команда, которая не верит в перемены.