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«Это было тяжело»: звезда сериала «Медведь» Аллен Уайт высказался о финальном сезоне

Джереми Аллен Уайт признался, что последний сезон кулинарной драмы был для него непростым
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен УайтИсточник: Legion-Media.ru

35-летний Джереми Аллен Уайт откровенно рассказал изданию People о том, как ему дались съемки в финальном сезоне популярного сериала «Медведь».

Заключительный сезон одного из самых обсуждаемых проектов последних лет стартует 25 июня. Актер вновь исполняет роль Карми — шеф-повара, который пытался превратить закусочную брата в ресторан высокой кухни.

«Это было тяжело, — признался Уайт. — Тяжело читать сценарий, тяжело сниматься».

Однако, по словам актера, теперь ему все стало понятно. Финал для его героя стал своего рода «окончательной капитуляцией и принятием, этакой честностью по отношению к самому себе».

Кадр из сериала «Медведь» (1 сезон)
Кадр из сериала «Медведь» (1 сезон)

«Так что для меня все это имеет смысл», — поделился актер.

При этом Джереми Аллен Уайт подчеркнул, что испытывает гордость не только за Карми, но и за других персонажей.

«Я горжусь остальными персонажами за то, что они проявили себя. Они такие способные, такие талантливые и такие целеустремленные. Думаю, все завершилось идеально», — отметил исполнитель.

Сериал «Медведь», на счету которого более 20 премий «Эмми» и пять наград «Золотой глобус», рассказывает о Карми Берзатто — молодом и уже титулованном шефе, бежавшем из Чикаго в Нью-Йорк за мечтой. Но смерть брата вынуждает его вернуться в город, который он когда-то покинул. Отныне вместо высокой кухни — обшарпанная закусочная с сэндвичами, а вместо идеального порядка — долги, хаос и команда, которая не верит в перемены. 