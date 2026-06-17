35-летний Джереми Аллен Уайт откровенно рассказал изданию People о том, как ему дались съемки в финальном сезоне популярного сериала «Медведь».
Заключительный сезон одного из самых обсуждаемых проектов последних лет стартует 25 июня. Актер вновь исполняет роль Карми — шеф-повара, который пытался превратить закусочную брата в ресторан высокой кухни.
«Это было тяжело, — признался Уайт. — Тяжело читать сценарий, тяжело сниматься».
Однако, по словам актера, теперь ему все стало понятно. Финал для его героя стал своего рода «окончательной капитуляцией и принятием, этакой честностью по отношению к самому себе».
«Так что для меня все это имеет смысл», — поделился актер.
При этом Джереми Аллен Уайт подчеркнул, что испытывает гордость не только за Карми, но и за других персонажей.
«Я горжусь остальными персонажами за то, что они проявили себя. Они такие способные, такие талантливые и такие целеустремленные. Думаю, все завершилось идеально», — отметил исполнитель.
Сериал «Медведь», на счету которого более 20 премий «Эмми» и пять наград «Золотой глобус», рассказывает о Карми Берзатто — молодом и уже титулованном шефе, бежавшем из Чикаго в Нью-Йорк за мечтой. Но смерть брата вынуждает его вернуться в город, который он когда-то покинул. Отныне вместо высокой кухни — обшарпанная закусочная с сэндвичами, а вместо идеального порядка — долги, хаос и команда, которая не верит в перемены.