Звезда «Кухни» назвала любимых литературных персонажей

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Валерия Федорович назвала в беседе с «Газетой.Ru» любимых литературных персонажей, с которыми бы она устроила пикник.
Актриса призналась, что в первую очередь пригласила бы главного героя из повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя.
«Спокойствие и смирение Старика (Сантьяго) меня завораживают. И Хемингуэя тоже бы пригласила, обязательно», — отметила она.
В список Федорович также попал герой американской классики Гэтсби — персонаж из романа американского писателя Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби».
«Поражают его энергия и воля. Интересно понять, как он мыслит», — добавила актриса.
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