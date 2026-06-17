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Звезда «Кухни» назвала любимых литературных персонажей

Актриса Валерия Федорович представила, с кем бы сходила на пикник
Валерия Федорович
Валерия ФедоровичИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Валерия Федорович назвала в беседе с «Газетой.Ru» любимых литературных персонажей, с которыми бы она устроила пикник.

Актриса призналась, что в первую очередь пригласила бы главного героя из повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя.

«Спокойствие и смирение Старика (Сантьяго) меня завораживают. И Хемингуэя тоже бы пригласила, обязательно», — отметила она.

В список Федорович также попал герой американской классики Гэтсби — персонаж из романа американского писателя Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби».

«Поражают его энергия и воля. Интересно понять, как он мыслит», — добавила актриса.

Ранее Валерия Федорович раскрыла секрет идеального подарка для своего возлюбленного.