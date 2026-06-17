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Счастливы и вместе: Зендая и Том Холланд появились на премьерах «Человека-паука»

Актеры вдвоем представили фильм «Человек-паук: Новый день» в Мадриде и Амстердаме
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Том Холланд и Зендая отправились в промо-тур блокбастера «Человек-паук: Новый день». Появление звездной пары на красной дорожке стало их первым совместным выходом в свет с 2021 года. 

Для премьеры в Амстердаме Зендая выбрала дерзкий и игривый образ: красная мини-юбка и жакет с аппликациями, напрямую отсылающими к «паучьей» тематике франшизы. Том Холланд поддержал возлюбленную в классическом темно-синем костюме — сдержанно и элегантно.

Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Мадридская остановка тура подарила публике совсем другое настроение. Зендая появилась в черном платье с открытыми плечами и декольте, эффектным разрезом до бедра и отделкой из бахромы. Холланд поддержал концепцию парного образа, но добавил яркий акцент: черный классический костюм в паре с насыщенно-красной рубашкой.

Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

В фильме «Человек-паук: Новый день» Том Холланд вернулся к роли Питера Паркера, а Зендая сыграла роль Эм-Джей.

Ранее Том Холланд проговорился о свадьбе с Зендаей.