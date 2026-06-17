Мадридская остановка тура подарила публике совсем другое настроение. Зендая появилась в черном платье с открытыми плечами и декольте, эффектным разрезом до бедра и отделкой из бахромы. Холланд поддержал концепцию парного образа, но добавил яркий акцент: черный классический костюм в паре с насыщенно-красной рубашкой.