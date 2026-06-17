Мария Машкова, 41-летняя наследница Владимира Машкова, показала свою младшую дочь Александру. Снимками она поделилась в соцсетях.
На одном из кадров они позируют вместе у разрисованной стены, на другом 14-летняя Александра предстает одна в коротких шортах и черных кружевных чулках, футболке с принтом и накинутой сверху рубашке в клетку. Мать девушки также предпочла короткие джинсовые шорты, красную майку и черный жакет поверх.
У Марии Машковой две дочери: 16-летняя Стефания и 14-летняя Александра. Девочки живут с матерью в Америке. Обе родились в браке актрисы с бизнесменом Александром Слободяником. Пара поженилась в 2009 году, а развелась в 2012-м.
Мария Машкова — дочь 62-летнего актера Владимира Машкова и 61-летней актрисы Елены Шевченко. Родители развелись, когда Марии было два года. Шевченко давно живет в Штатах и, в отличие от бывшего мужа, поддерживает отношения с дочерью.
Ранее Мария Машкова показала фото в купальнике.