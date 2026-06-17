На одном из кадров они позируют вместе у разрисованной стены, на другом 14-летняя Александра предстает одна в коротких шортах и черных кружевных чулках, футболке с принтом и накинутой сверху рубашке в клетку. Мать девушки также предпочла короткие джинсовые шорты, красную майку и черный жакет поверх.