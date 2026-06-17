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Мария Машкова показала 14-летнюю дочь

Уехавшая из России дочь Владимира Машкова поделилась фото с наследницей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: Кино Mail

Мария Машкова, 41-летняя наследница Владимира Машкова, показала свою младшую дочь Александру. Снимками она поделилась в соцсетях.

На одном из кадров они позируют вместе у разрисованной стены, на другом 14-летняя Александра предстает одна в коротких шортах и черных кружевных чулках, футболке с принтом и накинутой сверху рубашке в клетку. Мать девушки также предпочла короткие джинсовые шорты, красную майку и черный жакет поверх. 

Мария Машкова с дочерью / фото: соцсети
Мария Машкова с дочерью / фото: соцсети

У Марии Машковой две дочери: 16-летняя Стефания и 14-летняя Александра. Девочки живут с матерью в Америке. Обе родились в браке актрисы с бизнесменом Александром Слободяником. Пара поженилась в 2009 году, а развелась в 2012-м. 

Дочь Марии Машковой / фото: соцсети
Дочь Марии Машковой / фото: соцсети

Мария Машкова — дочь 62-летнего актера Владимира Машкова и 61-летней актрисы Елены Шевченко. Родители развелись, когда Марии было два года. Шевченко давно живет в Штатах и, в отличие от бывшего мужа, поддерживает отношения с дочерью.

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