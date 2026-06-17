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Майк Майерс впервые за 20 лет подтвердил выход «Остина Пауэрса 4»

Актер высказался по поводу возвращения к роли культового шпиона
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил»
Кадр из фильма «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил»

Майк Майерс, похоже, готов снова предстать в образе самого стильного спецагента. Комик и актер намекнул на выход четвертой части франшизы «Остин Пауэрс» во время шоу Тревора Ноа.

Один из фанатов прямо спросил актера, будет ли продолжение, и Майерс коротко ответил: «Да». Других подробностей он раскрывать не стал.

Ранее Майерс неоднократно заявлял о своем интересе к новой части, но всегда избегал однозначных ответов. По его словам, будущий фильм он хотел бы посвятить в первую очередь доктору Зло — главному антагонисту франшизы.

Доктор Зло и его кот из фильма «Остин Пауэрс»
Доктор Зло и его кот из фильма «Остин Пауэрс»

Режиссер всех трех частей Джей Роуч в 2020 году в интервью изданию Deadline говорил: «Я бы не сказал „никогда“, но все зависит от того, найдется ли у Майка что-то, что его вдохновит. И, честно говоря, за все эти годы идея так и не сложилась. Но я открыт ко всему, что он захочет сделать. Он гений, и именно он помог мне начать карьеру — это было невероятно».

Франшиза об Остине Пауэрсе собрала в мировом прокате более полумиллиарда долларов и стала настоящим культурным феноменом. Последняя часть, «Остин Пауэрс: Голдмембер», вышла в 2002 году — более 20 лет назад. За это время фильмы породили бесчисленные пародии, а образ британского шпиона прочно вошел в историю поп-культуры.