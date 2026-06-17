Режиссер всех трех частей Джей Роуч в 2020 году в интервью изданию Deadline говорил: «Я бы не сказал „никогда“, но все зависит от того, найдется ли у Майка что-то, что его вдохновит. И, честно говоря, за все эти годы идея так и не сложилась. Но я открыт ко всему, что он захочет сделать. Он гений, и именно он помог мне начать карьеру — это было невероятно».