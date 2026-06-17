Майк Майерс, похоже, готов снова предстать в образе самого стильного спецагента. Комик и актер намекнул на выход четвертой части франшизы «Остин Пауэрс» во время шоу Тревора Ноа.
Один из фанатов прямо спросил актера, будет ли продолжение, и Майерс коротко ответил: «Да». Других подробностей он раскрывать не стал.
Ранее Майерс неоднократно заявлял о своем интересе к новой части, но всегда избегал однозначных ответов. По его словам, будущий фильм он хотел бы посвятить в первую очередь доктору Зло — главному антагонисту франшизы.
Режиссер всех трех частей Джей Роуч в 2020 году в интервью изданию Deadline говорил: «Я бы не сказал „никогда“, но все зависит от того, найдется ли у Майка что-то, что его вдохновит. И, честно говоря, за все эти годы идея так и не сложилась. Но я открыт ко всему, что он захочет сделать. Он гений, и именно он помог мне начать карьеру — это было невероятно».
Франшиза об Остине Пауэрсе собрала в мировом прокате более полумиллиарда долларов и стала настоящим культурным феноменом. Последняя часть, «Остин Пауэрс: Голдмембер», вышла в 2002 году — более 20 лет назад. За это время фильмы породили бесчисленные пародии, а образ британского шпиона прочно вошел в историю поп-культуры.