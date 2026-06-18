Музыкальный байопик «Майкл» посмотрели в кино более 2 млн зрителей

Музыкальный байопик о Майкле Джексоне посмотрели в кино уже более 2 млн зрителей по всему миру. Общие сборы ленты в России перевалили за 1 млрд рублей, согласно данным ЕАИС.
Фильм «Майкл» Антуана Фукуа достоверно воссоздает жизнь кумира поколений от момента основания группы The Jackson 5 и до феноменального триумфа его сольной карьеры. Зрители снова и снова возвращаются в кинотеатры, чтобы еще раз пережить восхождение легендарного короля поп-музыки на звездный Олимп. В России прокатчиком ленты выступает ВОЛЬГА.
В своей музыке Джексон запечатлел ритм и дух эпохи. Прирожденный шоумен и талантливый вокалист, чей голос сплетал мелодию в чистые эмоции. Новатор, не признававший никаких барьеров. Сегодня Майкл Джексон продолжает влюблять в себя и собирать полные залы.
«Своей музыкой Майкл как никто другой умел объединять самых разных людей, — говорит продюсер фильма Грэм Кинг, стоявший и за успехом „Богемской рапсодии“. — И эта идея была для нас ключевой. У современной молодежи уже не было возможности увидеть его знаменитые концерты вживую. Так что мы хотели воссоздать эти выступления с присущими Майклу масштабом, зрелищностью и любовью».
Чтобы приблизить кино к реальной жизни, наследники Джексона предоставили съемочной группе доступ к локациям, где артист писал свои песни. Появляющиеся в кадре премии «Грэмми» — это настоящие статуэтки, выигранные Майклом. Это первый случай, когда реальные «Грэмми» были показаны в художественном кино.
Именно в рядах семейства Джексон создатели фильма нашли и исполнителя, способного сыграть главную роль. Их выбор пал на Джаафара — родного племянника Майкла, который посвятил всего себя подготовке к съемкам: «Я без устали репетировал: день за днем, час за часом на протяжении двух лет. Репетировал, пока не поверил своему отражению в зеркале».
Искусству танца Джаафара обучали Рич и Тоун Талауэга — дуэт, который сопровождал самого Майкла во время концертного тура HIStory.
Авторы хотели запечатлеть масштаб и эмоциональный накал реального концерта Джексона, где тысячи поклонников живо реагировали на действия своего кумира. Работа над фильмом началась именно со съемок одной из самых масштабных сцен фильма — концерта на стадионе Уэмбли, где Майкл выступал перед 72 тысячами фанатов, среди которых находились даже принцесса Диана и принц Чарльз.
Режиссер Антуан Фукуа рекомендует: «Обязательно посмотрите „Майкла“ в кинотеатре, это по-настоящему эпичное кино. Иногда вам будет казаться, что вы попали на реальный концерт Майкла Джексона. Мне хотелось бы, чтобы после просмотра зрители чувствовали, что узнали о Майкле что-то новое: и как об артисте, и как о человеке, который через многое прошел на пути к величию».
В HIStory Майкл Джексон поет: «Какой бы путь ты ни выбрал, он станет твоим наследием». Сегодня его неповторимые композиции звучат во всех уголках земного шара и переосмысляются в самых разных жанрах — от хип-хопа до классической музыки. Его движения расширили язык танца и стали основой будущих экспериментов. А своим талантом шоумена он открыл эпоху концертов-блокбастеров, которая продолжается по сей день. И фильм «Майкл» – яркое подтверждение того, что творчество Джексона до сих пор обладает сверхъестественной способностью завораживать публику.