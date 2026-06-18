Музыкальный байопик «Майкл» посмотрели в кино более 2 млн зрителей

В HIStory Майкл Джексон поет: «Какой бы путь ты ни выбрал, он станет твоим наследием». Сегодня его неповторимые композиции звучат во всех уголках земного шара и переосмысляются в самых разных жанрах — от хип-хопа до классической музыки. Его движения расширили язык танца и стали основой будущих экспериментов. А своим талантом шоумена он открыл эпоху концертов-блокбастеров, которая продолжается по сей день. И фильм «Майкл» – яркое подтверждение того, что творчество Джексона до сих пор обладает сверхъестественной способностью завораживать публику.