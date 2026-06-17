53-летнюю Гвинет Пэлтроу засняли в бикини на яхте

Не так давно Пэлтроу спровоцировала разговоры о возможных пластических операциях. Специалист изучил снимки актрисы и выдвинул версию, что она могла сделать подтяжку лица. На это, по его словам, указывает так называемая «деформация ушей». Кроме того, эксперт не исключил операцию на верхних веках, а также инъекции, включая ботокс.