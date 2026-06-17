53-летнюю Гвинет Пэлтроу засняли в бикини на яхте

53-летнюю Гвинет Пэлтроу заметили во время отдыха на яхте. На фото от папарацци актриса сидит на лежаке в белом крошечном бикини. Ее волосы развевает ветер, а на лице сияет улыбка. Звезда загорала под солнцем без макияжа.
Как сообщает Daily Mail, сейчас Пэлтроу вместе с мужем проводит время на Средиземном море.
Не так давно Пэлтроу спровоцировала разговоры о возможных пластических операциях. Специалист изучил снимки актрисы и выдвинул версию, что она могла сделать подтяжку лица. На это, по его словам, указывает так называемая «деформация ушей». Кроме того, эксперт не исключил операцию на верхних веках, а также инъекции, включая ботокс.
Ранее 21-летняя дочь актрисы снялась в купальнике для рекламы.