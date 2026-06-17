48-летняя Екатерина Климова опубликовала в соцсетях кадр со съемочной площадки и привлекла внимание поклонников. На фото звезда позирует крупным планом с бигуди на голове, игриво глядя в объектив.
В комментариях пользователи заподозрили актрису в увеличении губ: «Красотка, а что с губами?», «Екатерина, не делайте это. Вы очень красивы от природы… Сдувайте губы обратно», «Очень красивая женщина. Губы только зря накачали. Не в меру».
Климова успевает совмещать насыщенный рабочий график с воспитанием четверых детей. У актрисы два сына и две дочери. Младшей наследнице недавно исполнилось 10 лет. А в мае 17-летний сын звезды окончил школу.
Ранее 48-летняя Екатерина Климова повторила эффектный образ Марго Робби.