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Екатерина Климова удивила поклонников новым снимком

Подписчики предположили, что актриса побывала у косметолога
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Екатерина Климова, фото: пресс-служба
Екатерина Климова, фото: пресс-служба

48-летняя Екатерина Климова опубликовала в соцсетях кадр со съемочной площадки и привлекла внимание поклонников. На фото звезда позирует крупным планом с бигуди на голове, игриво глядя в объектив. 

Екатерина Климова / фото: соцсети
Екатерина Климова / фото: соцсети

В комментариях пользователи заподозрили актрису в увеличении губ: «Красотка, а что с губами?», «Екатерина, не делайте это. Вы очень красивы от природы… Сдувайте губы обратно», «Очень красивая женщина. Губы только зря накачали. Не в меру». 

Климова успевает совмещать насыщенный рабочий график с воспитанием четверых детей. У актрисы два сына и две дочери. Младшей наследнице недавно исполнилось 10 лет. А в мае 17-летний сын звезды окончил школу

Ранее 48-летняя Екатерина Климова повторила эффектный образ Марго Робби.