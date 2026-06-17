В комментариях пользователи заподозрили актрису в увеличении губ: «Красотка, а что с губами?», «Екатерина, не делайте это. Вы очень красивы от природы… Сдувайте губы обратно», «Очень красивая женщина. Губы только зря накачали. Не в меру».