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Жена Брюса Уиллиса показала их повзрослевших дочерей

Эмма Хеминг-Уиллис отправилась с девочками в Диснейленд
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Эмма Хемминг и Брюс Уиллис
Эмма Хемминг и Брюс УиллисИсточник: Legion Media

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис отправилась в Диснейленд вместе с их совместными дочерями. Знаменитость взяла с собой 14-летнюю Мэйбл и 12-летнюю Эвелин. Кадрами из парка развлечений она поделилась в личном блоге. 

Бывшая модель устроила семейную вылазку накануне своего 48-летия. 

Жена Брюса Уиллиса с дочками / фото: соцсети
Жена Брюса Уиллиса с дочками / фото: соцсети

Уиллис и Хеминг поженились 21 марта 2009 года. Разница в возрасте между ними составляет 23 года. Фотомодель признавалась, что благодарна мужу за все «взлеты и падения», которые они проживали в любви.

У 71-летнего артиста также есть три дочери от брака с актрисой Деми Мур. Они прожили вместе почти 13 лет и после развода сохранили дружеские отношения. Звезда продолжает активно поддерживать бывшего мужа после новостей о его тяжелой болезни.

У звезды «Крепкого орешка» лобно-височная деменция. Эта болезнь постепенно лишает человека когнитивных способностей. Информация о неизлечимом недуге Уиллиса появилась еще в 2022 году. 

Недавно дочь актера рассказала, как он изменился из-за болезни. 