У 71-летнего артиста также есть три дочери от брака с актрисой Деми Мур. Они прожили вместе почти 13 лет и после развода сохранили дружеские отношения. Звезда продолжает активно поддерживать бывшего мужа после новостей о его тяжелой болезни.