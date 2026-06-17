Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис отправилась в Диснейленд вместе с их совместными дочерями. Знаменитость взяла с собой 14-летнюю Мэйбл и 12-летнюю Эвелин. Кадрами из парка развлечений она поделилась в личном блоге.
Бывшая модель устроила семейную вылазку накануне своего 48-летия.
Уиллис и Хеминг поженились 21 марта 2009 года. Разница в возрасте между ними составляет 23 года. Фотомодель признавалась, что благодарна мужу за все «взлеты и падения», которые они проживали в любви.
У 71-летнего артиста также есть три дочери от брака с актрисой Деми Мур. Они прожили вместе почти 13 лет и после развода сохранили дружеские отношения. Звезда продолжает активно поддерживать бывшего мужа после новостей о его тяжелой болезни.
У звезды «Крепкого орешка» лобно-височная деменция. Эта болезнь постепенно лишает человека когнитивных способностей. Информация о неизлечимом недуге Уиллиса появилась еще в 2022 году.
Недавно дочь актера рассказала, как он изменился из-за болезни.