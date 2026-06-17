Впрочем, монетизировать внезапную популярность пока не получается — Телжан рассказал, что ему приходится работать в алкомаркете без выходных. Он не скрывает: хотел бы сыграть в кино, особенно в криминальной драме — там его «Харди-образ» пригодился бы.