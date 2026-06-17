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Казахский двойник Тома Харди стал звездой соцсетей

36-летнего Телжана из Костаная сравнили с британской кинозвездой
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Том Харди
Том ХардиИсточник: Legion-Media.ru

36-летний Телжан Ахметов из Казахстана случайно стал звездой соцсетей после того, как пошутил о своем сходстве с британским актером Томом Харди, сообщает издание Life.ru со ссылкой на Mash. 

Все началось с безобидного интернет-тренда. Телжан увидел в соцсетях волну постов, где пользователи сравнивали себя со знаменитостями, и решил поучаствовать. Он опубликовал коллаж со своей фотографией и снимком Тома Харди — звезды «Венома» и «Безумного Макса», подписав с иронией: «Я похож на Тома Харди?»

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Вскоре мужчина обнаружил, что его пост стал вирусным. Публикация набрала 5,7 млн просмотров, около 100 тыс. лайков и сотни комментариев. Пользователи соцсетей шутили, что они похожи «как две капли кумыса», и мгновенно окрестили Телжана «казахским Томом Харди».

Слава настигла мужчину мгновенно: его начали узнавать на улицах, просить совместные фото и выкладывать их в сеть. 

Впрочем, монетизировать внезапную популярность пока не получается — Телжан рассказал, что ему приходится работать в алкомаркете без выходных. Он не скрывает: хотел бы сыграть в кино, особенно в криминальной драме — там его «Харди-образ» пригодился бы.

Ранее 21-летний россиянин поразил пользователей интернета сходством с Райаном Гослингом.