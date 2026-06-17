Экранизация одноименного романа Блейка Крауча сумела заинтересовать зрителей не только эффектной концепцией параллельных миров, но и эмоциональной историей о семье, выборе и последствиях принятых решений. Неудивительно, что после финала первого сезона поклонники начали задаваться вопросом, когда выйдет второй сезон сериала «Темная материя» и продолжится ли путешествие Джейсона Дессена по бесконечной мультивселенной.