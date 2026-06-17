Экранизация одноименного романа Блейка Крауча сумела заинтересовать зрителей не только эффектной концепцией параллельных миров, но и эмоциональной историей о семье, выборе и последствиях принятых решений. Неудивительно, что после финала первого сезона поклонники начали задаваться вопросом, когда выйдет второй сезон сериала «Темная материя» и продолжится ли путешествие Джейсона Дессена по бесконечной мультивселенной.
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Темная материя»
После успеха первого сезона Apple TV+ не стала затягивать с решением о будущем проекта. Официально сериал был продлен в августе 2024 года, спустя несколько недель после выхода финального эпизода.
Компания Apple уже объявила дату премьеры продолжения. Второй сезон «Темной материи» стартует 28 августа 2026 года на платформе Apple TV+.
Где проходили съемки 2-го сезона сериала «Темная материя»
Создатели решили сохранить визуальную преемственность с первым сезоном, поэтому многие ключевые сцены вновь снимались в местах, знакомых поклонникам сериала.
Чикаго, США
Основной съемочной площадкой снова стал Чикаго. Этот город играет важную роль в истории Джейсона Дессена и существует сразу в нескольких версиях внутри мультивселенной.
Павильоны Apple Studios
Часть сцен создавалась в студийных павильонах, где строились декорации лабораторий Velocity Labs, интерьеры альтернативных миров и знаменитый куб — устройство для перемещения между реальностями.
Использование павильонов позволило создателям детально проработать различные версии одних и тех же пространств и добиться визуального разнообразия параллельных вселенных.
Локации для альтернативных миров
Создатели пока не раскрывают все места съемок, но известно, что для изображения различных реальностей команда использовала несколько дополнительных площадок. По словам Блейка Крауча, второй сезон будет масштабнее первого и покажет значительно больше альтернативных миров.
Кто снимается во 2-м сезоне сериала «Темная материя»
Большинство ключевых актеров вернутся к своим персонажам. Благодаря сильному актерскому составу сериалу удалось сохранить баланс между научной фантастикой и человеческой драмой.
В продолжении зрители увидят Джоэла Эдгертона, Дженнифер Коннелли, Алиси Брагу, Джимми Симпсона, Дайо Окенийи, Оакса Фигли, Аманду Бругел, Айну Брей-Йон.
Кроме того, к актерскому составу присоединился Крис Диамантополос. Подробности о его персонаже пока держатся в секрете.
О чем будет 2-й сезон сериала «Темная материя»
Первый сезон завершил основную сюжетную линию романа Блейка Крауча, но оставил множество вопросов без ответа.
После событий финала семья Дессенов покинула родную реальность и отправилась в новый мир, выбранный Чарли. Казалось бы, герои наконец обрели шанс начать жизнь заново, но спокойствие продлится недолго.
По официальной информации, новые серии расскажут о дальнейших приключениях семьи Дессенов в параллельных реальностях. При этом создатели намерены уделить больше внимания второстепенным персонажам.
Интересные факты о 2-м сезоне сериала «Темная материя»
Изначально «Темная материя» задумывалась как мини-сериал. Первый сезон практически полностью адаптировал роман Блейка Крауча, поэтому продолжение долгое время оставалось под вопросом.
Главной причиной продления стали высокие просмотры и положительная реакция аудитории. Проект быстро вошел в число самых обсуждаемых фантастических сериалов Apple TV+.
Особенность второго сезона заключается в том, что он станет первой полностью оригинальной историей во франшизе. Теперь Блейк Крауч не адаптирует собственную книгу, а создает новый сюжет специально для телевидения.
Сам писатель признавался, что во время работы над первым сезоном команда обнаружила множество интересных персонажей и сюжетных направлений, которые просто не успела раскрыть полностью. Поэтому продолжение сосредоточится не только на Джейсоне, но и на других путешественниках по мультивселенной.
Любопытно и то, что судьба второго сезона может определить будущее всего проекта. Крауч неоднократно подчеркивал, что не хочет искусственно растягивать историю ради дополнительных эпизодов. Поэтому продолжение вполне может стать логичным завершением сериала, если авторы почувствуют, что рассказали все, что хотели.
Режиссером новых эпизодов выступила Гвинет Хердер-Пэйтон, известная по работе над сериалами «Сыны анархии», «Предложение» и «Внешние сферы».