Создатель «Драйва» и «Неонового демона» после десятилетнего перерыва в полном метре наконец-то возвращается на большой экран. Его новый фильм «Ее личный ад» уже успел стать одним из самых громких событий киногода, вызвав бурную реакцию и продолжительные овации на Каннском кинофестивале. В этой статье мы собрали все, что известно о проекте: от даты выхода фильма в России и мировых премьер до съемок в Японии, актерского состава и того, что скрывается за этим загадочным названием.
Когда выйдет фильм «Ее личный ад»
График мировых и российских премьер «Ее личного ада» выглядит следующим образом:
Мировая премьера: 18 мая 2026 года на 79-м Каннском кинофестивале в рамках внеконкурсной программы. Показ сопровождался двенадцатиминутными овациями, что задало высокую планку ожиданиям.
Прокат в США: 24 июля 2026 года. Релиз в американских кинотеатрах осуществляет компания NEON.
Российская премьера: 23 июля 2026 года. В России фильм выйдет под патронажем кинодистрибьютора Exponenta Film.
Где проходили съемки фильма «Ее личный ад»
Для создания уникальной, гипнотической атмосферы своего нового триллера Рефн выбрал место, которое само по себе является визуальным и культурным феноменом. Основные съемки картины проходили в Токио, начиная с 8 мая 2025 года. Выбор японской столицы не случаен: для режиссера, чей стиль немыслим без неоновых огней, синтеза ультрасовременного и традиционного, Токио стал идеальной декорацией для футуристического мегаполиса, окутанного странным и смертоносным туманом. В фильме также задействованы английский и японский языки, что добавляет проекту интернационального колорита.
Кто снимается в фильме «Ее личный ад»
Рефн собрал впечатляющий актерский ансамбль, в котором органично сочетаются восходящие звезды и признанные мастера. Главные роли в фильме исполнили:
Софи Тэтчер — звезда сериала «Шершни» и фильма «Еретик», исполнительница роли Эль. Критики уже назвали ее игру самой смелой в ее карьере.
Чарльз Мелтон — актер, известный по «Ривердейлу» и оскароносному «Май декабрь», сыграл роль рядового К.
Кристин Фросет — исполнительница роли Хантер.
Гавана Роуз Лю — воплотила на экране образ Доминик.
Также в фильме снялись Диего Кальва, Сиори Куцуна, Хидэтоси Нисидзима, Аои Ямада, Ясон Хендил-Форсселл и другие артисты. Примечательно, что для многих актеров работа с Рефном стала первым уникальным опытом погружения в его фирменную эстетику.
О чем будет фильм «Ее личный ад»
Сюжет картины долго держался в секрете, но на Каннском фестивале завеса тайны была приоткрыта. Действие разворачивается в футуристическом мегаполисе, который окутывает странный туман, выпуская на свободу неуловимую смертоносную сущность. В центре сюжета — молодая женщина Эль, которая отправляется на поиски своего отца. Ее путь пересекается с американским солдатом, отчаянно пытающимся спасти свою дочь. Фильм обещает «много блеска, секса и насилия» в лучших традициях Рефна.
Интересные факты о фильме «Ее личный ад»
За неоновой эстетикой, провокационным названием и скандальной славой Николаса Виндинга Рефна скрывается не меньше загадок, чем в самом сюжете фильма.
Личная история режиссера. Идея фильма родилась у Рефна после того, как он пережил тяжелую болезнь сердца и клиническую смерть, длившуюся 25 минут. По словам режиссера, сюжет — это его личный ад, переосмысленный в жанре триллера. Он признался, что получил второй шанс от Бога и использовал этот опыт для создания картины.
Возвращение после десятилетия. «Ее личный ад» — первый полнометражный фильм Рефна со времен «Неонового демона» (2016). Все эти годы он работал над короткометражками и сериалами, включая «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Ковбой из Копенгагена».
Внеконкурсный показ в Каннах. В отличие от предыдущих полнометражных работ Рефна, новый фильм был показан вне конкурса. Это решение отборщиков объясняется его экспериментальной и визуально-нарративной природой.
Стиль и критика. Картина уже вызвала неоднозначные отзывы. Часть критиков назвала ее пустым фетишизмом, сравнивая с рекламой духов, а другую восхитила смелая игра Софи Тэтчер и операторская работа. Сам фильм визуально отсылает к джалло, «Бегущему по лезвию» и работам Хидэо Кодзимы.
Саундтрек. Музыку к фильму написал итальянский композитор Пино Донаджо, известный по сотрудничеству с Брайаном Де Пальмой и Дарио Ардженто, что добавляет картине еще один слой ретро-культового очарования.