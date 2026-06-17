Создатель «Драйва» и «Неонового демона» после десятилетнего перерыва в полном метре наконец-то возвращается на большой экран. Его новый фильм «Ее личный ад» уже успел стать одним из самых громких событий киногода, вызвав бурную реакцию и продолжительные овации на Каннском кинофестивале. В этой статье мы собрали все, что известно о проекте: от даты выхода фильма в России и мировых премьер до съемок в Японии, актерского состава и того, что скрывается за этим загадочным названием.