В 2026 году Изабеллу Росселлини будут чествовать на Международном кинофестивале в Локарно, который пройдет с 5 по 15 августа. 73-летняя актриса и номинантка на премию «Оскар», чья карьера охватывает более пяти десятилетий, получит премию за выдающиеся достижения в кинематографе.