В 2026 году Изабеллу Росселлини будут чествовать на Международном кинофестивале в Локарно, который пройдет с 5 по 15 августа. 73-летняя актриса и номинантка на премию «Оскар», чья карьера охватывает более пяти десятилетий, получит премию за выдающиеся достижения в кинематографе.
Ранее этой награды удостаивались Сьюзен Сарандон, Джон Малкович, Уиллем Дефо, Мишель Пикколи, Анджелика Хьюстон, Кармен Маура, Изабель Юппер, а в 2025 году — Голшифте Фарахани.
Художественный руководитель смотра Джиона А. Наццаро назвал Росселлини «настоящей легендой современного кинематографа».
«Неординарная, неизменно блистательная в своих образах и решениях, Росселлини сделала непредсказуемость своей главной художественной особенностью», — отметил Наццаро.
Изабелла Росселлини — итало-американская актриса и режиссер, дочь шведской звезды Ингрид Бергман и режиссера Роберто Росселлини. Известна по фильмам «Синий бархат», «Дикие сердцем», «Смерть ей к лицу», «Химера» и «Конклав».