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73-летняя Изабелла Росселлини получит почетный приз на кинофестивале в Локарно

Легенду мирового кино удостоят награды за выдающиеся достижения в кинематографе
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Изабелла Росселлини
Изабелла РосселлиниИсточник: Legion-Media.ru

В 2026 году Изабеллу Росселлини будут чествовать на Международном кинофестивале в Локарно, который пройдет с 5 по 15 августа. 73-летняя актриса и номинантка на премию «Оскар», чья карьера охватывает более пяти десятилетий, получит премию за выдающиеся достижения в кинематографе.

Ранее этой награды удостаивались Сьюзен Сарандон, Джон Малкович, Уиллем Дефо, Мишель Пикколи, Анджелика Хьюстон, Кармен Маура, Изабель Юппер, а в 2025 году — Голшифте Фарахани.

Художественный руководитель смотра Джиона А. Наццаро назвал Росселлини «настоящей легендой современного кинематографа».

«Неординарная, неизменно блистательная в своих образах и решениях, Росселлини сделала непредсказуемость своей главной художественной особенностью», — отметил Наццаро.

Кадр из фильма «Синий бархат»
Кадр из фильма «Синий бархат»

Изабелла Росселлини — итало-американская актриса и режиссер, дочь шведской звезды Ингрид Бергман и режиссера Роберто Росселлини. Известна по фильмам «Синий бархат», «Дикие сердцем», «Смерть ей к лицу», «Химера» и «Конклав».