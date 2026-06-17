Летом 2027 года на экраны выйдет «Шрэк 5» — первая за многолетний перерыв часть основной серии мультфильмов о зеленом огре. История франшизы началась в 2001 году, когда зрители познакомились с Шрэком, Ослом и принцессой Фионой. Мультфильм стал мировым хитом, собрал почти 500 млн долларов в прокате и получил премию «Оскар» как лучший анимационный фильм. Впоследствии вышли еще три полнометражные части, а также два спин-оффа о Коте в сапогах.