Летом 2027 года на экраны выйдет «Шрэк 5» — первая за многолетний перерыв часть основной серии мультфильмов о зеленом огре. История франшизы началась в 2001 году, когда зрители познакомились с Шрэком, Ослом и принцессой Фионой. Мультфильм стал мировым хитом, собрал почти 500 млн долларов в прокате и получил премию «Оскар» как лучший анимационный фильм. Впоследствии вышли еще три полнометражные части, а также два спин-оффа о Коте в сапогах.
Последний мультфильм основной серии — «Шрэк навсегда» — вышел в 2010 году. Тогда казалось, что история Шрэка и Фионы подошла к концу, однако спустя годы создатели решили вернуть на экраны полюбившихся героев.
Известно ли, когда выйдет мультфильм «Шрэк 5» (2027)
Да, известна. Премьера мультфильма «Шрэк 5» состоится 30 июня 2027 года. Изначально планировалось выпустить мультфильм раньше, однако дату релиза несколько раз переносили. В июне 2026 года компания представила первый полноценный тизер-трейлер.
Режиссерами пятой части стали Уолт Дорн и Конрад Вернон — они уже работали над предыдущими фильмами франшизы. Дорн был сценаристом и художником нескольких частей «Шрэка», а также озвучил Румпельштильцхена в мультфильме «Шрэк навсегда». Вернон выступил одним из режиссеров «Шрэка 2» и подарил голос Пряничному человечку.
Кто озвучит героев в мультфильме «Шрэк 5» (2027)
В пятой части зрители вновь услышат голоса актеров, которые озвучивали главных героев с самого первого мультфильма. К ним присоединились и новые участники, которые подарят голоса повзрослевшим детям Шрэка и Фионы:
Майк Майерс — Шрэк;
Эдди Мерфи — Осел;
Кэмерон Диаз — принцесса Фиона;
Зендая — Фелиция, дочь-подросток Шрэка и Фионы;
Марселло Эрнандес — Фергус, сын Шрэка и Фионы;
Скайлер Гизондо — Фаркл, сын Шрэка и Фионы.
О чем будет мультфильм «Шрэк 5» (2027)
Создатели пока не раскрывают подробности сюжета «Шрэка 5». Известно лишь, что действие развернется спустя годы после событий фильма «Шрэк навсегда». Главные герои вновь окажутся в эпицентре судьбоносных событий. При этом важную роль в истории сыграют повзрослевшие дети Шрэка и Фионы.
Судя по первому тизеру, вместе с Шрэком, Фионой, Ослом и их семьей зрители отправятся в новое путешествие. Однако все быстро выйдет из-под контроля: герои окажутся в тюрьме. Фелиции, дочери Шрэка и Фионы, удастся избежать заключения. Ожидается также, что в пятой части появятся Кот в сапогах и Киса Мягколапка.