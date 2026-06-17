Арми Хаммер впервые прокомментировал скандалы вокруг его имени

«Я сам создал себе эти проблемы. Это произошло не случайно. Нет, я не делал того, о чем говорят вокруг. Но я пустил в свою жизнь очень опасных людей, и я разозлил многих из них — и вот мы здесь, в этой точке», — объяснил актер.