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Арми Хаммер впервые прокомментировал скандалы вокруг его имени

Поведение актера впервые привлекло внимание общественности в январе 2021 года
Арми Хаммер
Арми ХаммерИсточник: Legion-Media.ru

39-летний Арми Хаммер, известный по фильму «Назови меня своим именем», впервые затронул тему скандалов вокруг своей персоны, включая обвинения в принуждении к сексу, физическом насилии и извращенных фантазиях, которые в итоге привели к его широко обсуждаемой «отмене» в Голливуде в 2021 году. В новом интервью Хаммер взял на себя часть ответственности за произошедшее, но при этом он отрицает большинство из домыслов о его частной жизни.

«Я сам создал себе эти проблемы. Это произошло не случайно. Нет, я не делал того, о чем говорят вокруг. Но я пустил в свою жизнь очень опасных людей, и я разозлил многих из них — и вот мы здесь, в этой точке», — объяснил актер.

Поведение Хаммера впервые привлекло внимание общественности в январе 2021 года, когда женщина опубликовала предельно откровенные сообщения от Арми. Вскоре после этого его бывшая жена Кортни Вучекович выступила с аналогичными обвинениями.

Ранее Арми Хаммер шокировал фанатов «брутальным» преображением.