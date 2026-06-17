Когда в 1972 году режиссер Рамеш Сиппи задумал снять фильм о разлученных близнецах, он рискнул пойти против устоявшихся канонов индийского кино: вместо традиционных братьев он решил сделать главными героинями сестер. Этот смелый ход не только принес картине оглушительный успех, но и запустил новую волну в болливудском кинематографе. В СССР фильм вышел в 1976 году и собрал у экранов 55,2 млн зрителей, став одной из самых популярных иностранных картин. Как снимали фильм «Зита и Гита» — история, полная неожиданных поворотов, от импровизированных трюков до закулисных любовных треугольников, которые затмили даже экранные страсти.
Особенности съемочного процесса
Создание фильма «Зита и Гита» потребовало от съемочной группы не только профессионализма, но и немалой изобретательности. Для режиссера Рамеша Сиппи картина стала одним из первых крупных самостоятельных проектов, поэтому многие решения рождались непосредственно во время работы. Некоторые из них впоследствии стали важной частью успеха фильма.
Рожденная на площадке сцена
Один из самых известных моментов картины появился совершенно случайно. Эпизод, в котором Гита забирается на потолочный вентилятор, отсутствовал в первоначальном сценарии. Идея пришла Рамешу Сиппи прямо во время съемок. Хема Малини отнеслась к предложению с осторожностью и попросила режиссера показать, как именно должен выглядеть трюк. Сиппи без раздумий сам продемонстрировал задумку, после чего актриса согласилась повторить ее перед камерой. В результате импровизация превратилась в одну из самых узнаваемых сцен фильма.
Как снимали двух сестер
Работа над двойной ролью требовала особого подхода. Чтобы не смешивать характеры героинь и облегчить съемочный процесс, режиссер разделил график: сцены с Зитой и Гитой снимались отдельно. Один съемочный день был полностью посвящен одной сестре, следующий — другой. По словам Хемы Малини, быстрее вжиться в нужный образ ей помогали детали внешности — костюмы, прически и грим. Кроме того, актриса признавалась, что находила в себе черты обеих героинь, поэтому переход от одной роли к другой давался ей достаточно естественно.
Испытание роликовыми коньками
Музыкальная сцена с катанием на роликах выглядит на экране легко и беззаботно, однако за кадром потребовала серьезных усилий. Ни Хема Малини, ни Санджив Кумар до начала съемок не умели кататься на роликовых коньках. Осваивать новый навык пришлось буквально в ускоренном режиме. Репетиции сопровождались падениями и многочисленными дублями, но в итоге актеры справились с задачей. Благодаря их настойчивости и терпению съемочной группы эпизод получился динамичным, живым и запоминающимся.
Когда проходили съемки фильма «Зита и Гита»
Съемки фильма стартовали в 1971 году, сразу после того, как Рамеш Сиппи завершил работу над своим успешным дебютным фильмом «Жест». Работа над картиной продолжалась около года. В ноябре 1972 года, 3-го числа, «Зита и Гита» вышла в широкий прокат в Индии и мгновенно стала блокбастером, заняв первое место в списке самых кассовых фильмов года. В 1976 году лента добралась до советских экранов и покорила многомиллионную аудиторию
Бюджет съемок фильма «Зита и Гита»
Одним из самых удивительных фактов о «Зите и Гите» является скромность ее бюджета. По данным различных источников, съемки обошлись продюсерам примерно 400 000 рупий, что на тот момент составляло около 53 000 долларов США. При этом кассовые сборы фильма оказались колоссальными — по оценкам, картина заработала более около 22,82 млна долларов. Такое соотношение затрат и прибыли сделало «Зиту и Гиту» одним из самых успешных проектов в истории индийского кинематографа. В пересчете на современные деньги этот бюджет выглядит смехотворно малым, но демонстрирует, насколько гениальным может быть кино, созданное не на гигантские средства, а на талант и вдохновение.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Создание «Зиты и Гиты» сопровождалось целым рядом препятствий, которые могли бы поставить крест на любом другом проекте.
Кастинговые баталии. Найти актрису на двойную роль оказалось непросто. Изначально Рамеш Сиппи хотел пригласить Нутан, но продюсеры посчитали ее слишком взрослой для образа юных девушек — на тот момент актрисе было 36 лет. Затем режиссер обратился к Мумтаз, которая блистала в фильме «Рам и Шиам», послужившем источником вдохновения. Но актриса запросила гонорар, который продюсеры сочли завышенным. Рассматривалась даже кандидатура Аши Парекх, но и та отказалась. Лишь после всех этих неудач роль предложили 24-летней Хеме Малини, которая с радостью согласилась и в итоге получила за эту работу свой единственный в карьере Filmfare Award за лучшую женскую роль.
Поиск актеров на мужские роли. Сложности возникли и с подбором партнеров для Хемы Малини. На одну из ролей приглашали Раджеша Кханна, но он соглашался сниматься только при условии, что фильм будет о братьях-близнецах, которых он бы и сыграл. Сиппи был непреклонен: картина должна быть именно о сестрах. В итоге роли достались Дхармендре и Сандживу Кумару.
Актерские конфликты и любовный треугольник. Пожалуй, самой пикантной сложностью стали отношения на площадке. Санджив Кумар был безответно влюблен в Хему Малини и даже делал ей предложение. Но роман вспыхнул между Хемой и Дхармендрой, несмотря на то, что Дхармендра на тот момент состоял в браке и воспитывал четверых детей. Хема опасалась открыто выражать свои чувства, чтобы не ранить Кумара. Этот любовный треугольник развивался параллельно съемкам и добавлял напряжения в работу. В итоге Хема и Дхармендра поженились в 1980 году.
Цензура для советского проката. Когда фильм готовился к выходу в СССР, советские цензоры сочли некоторые сцены излишне откровенными. В итоге из картины было вырезано порядка 13 сцен. Но даже в урезанном виде «Зита и Гита» не потеряла своего шарма и стала одной из самых любимых иностранных лент советского зрителя.
Кто сыграл в фильме «Зита и Гита»
В актерский ансамбль «Зиты и Гиты» вошли одни из самых ярких звезд индийского кино того времени. Каждый из них внес уникальный вклад в создание этой легендарной картины.
Хема Малини — исполнила двойную роль Зиты и Гиты. На момент съемок 24-летняя актриса, известная своей грацией и танцевальным талантом, создала два абсолютно разных образа, которые до сих пор считаются эталоном мастерства.
Дхармендра — сыграл Раку, возлюбленного Зиты. На момент съемок ему было 37 лет, он уже был состоявшимся актером и успел сняться в десятках фильмов.
Санджив Кумар — исполнил роль Рави, возлюбленного Гиты. Его игра в «Зите и Гите» стала одной из самых ярких в его карьере.
Манорама — сыграла тетушку Каушалью, главную антагонистку фильма. Ее образ злобной и коварной родственницы до сих пор вспоминают зрители.
Сатиендра Капур — исполнил роль дяди Бадринатха, мужа Каушальи, который находился под каблуком у супруги.
Рупеш Кумар — сыграл Ранджита, брата Каушальи, который домогался Зиты.
Также в фильме снимались Хани Ирани, Пратима Деви, Ратнамала, Радхика Рани и другие актеры.
Интересные факты о фильме «Зита и Гита»
Спустя десятилетия после премьеры «Зита и Гита» остается одной из самых известных индийских картин в мире. За годы существования фильм обзавелся множеством любопытных историй, которые помогают по-новому взглянуть на его создание и культурное влияние.
История началась с другого фильма. Сюжет о разлученных близнецах не был новым для индийского кино. Источником вдохновения для создателей стала картина «Рам и Шиам» (1967) с Дилипом Кумаром, где главными героями были братья-близнецы. Рамеш Сиппи решил изменить привычную формулу и сделал центральными персонажами двух сестер. Такой подход оказался удачным: фильм завоевал огромную популярность и вскоре получил адаптации на других языках Индии — телугу и тамильском.
Советские зрители услышали знакомые голоса. В СССР успех картины во многом был связан с качественным дубляжом. Обеих сестер озвучила Надежда Румянцева, а остальные персонажи заговорили голосами известных советских актеров. Именно эта версия фильма стала культовой для нескольких поколений зрителей и до сих пор вызывает чувство ностальгии.
Успешное трио вернулось на экран. После триумфа «Зиты и Гиты» режиссер Рамеш Сиппи вновь пригласил ключевых актеров проекта — Хему Малини, Дхармендру и Санджива Кумара — в свою следующую картину «Месть и закон». Фильм также вошел в число самых известных работ индийского кинематографа.
Отсылки к фильму появлялись спустя десятилетия. Популярность картины оказалась настолько велика, что ее сюжет продолжал вдохновлять кинематографистов много лет спустя. Так, в фильме «Одиночка» (2011) герой Амитабха Баччана во время просмотра «Зиты и Гиты» приходит к важному выводу, который влияет на развитие событий в сюжете.
Настоящий рекорд был поставлен в СССР. Хотя в Индии фильм пользовался большим коммерческим успехом, его подлинный феноменальный результат был достигнут в советском прокате. Картину посмотрели более 55 миллионов зрителей. Благодаря этому «Зита и Гита» вошла в число самых популярных индийских фильмов в истории советского кинопроката, уступив по посещаемости лишь нескольким абсолютным рекордсменам жанра.