Кастинговые баталии. Найти актрису на двойную роль оказалось непросто. Изначально Рамеш Сиппи хотел пригласить Нутан, но продюсеры посчитали ее слишком взрослой для образа юных девушек — на тот момент актрисе было 36 лет. Затем режиссер обратился к Мумтаз, которая блистала в фильме «Рам и Шиам», послужившем источником вдохновения. Но актриса запросила гонорар, который продюсеры сочли завышенным. Рассматривалась даже кандидатура Аши Парекх, но и та отказалась. Лишь после всех этих неудач роль предложили 24-летней Хеме Малини, которая с радостью согласилась и в итоге получила за эту работу свой единственный в карьере Filmfare Award за лучшую женскую роль.

Поиск актеров на мужские роли. Сложности возникли и с подбором партнеров для Хемы Малини. На одну из ролей приглашали Раджеша Кханна, но он соглашался сниматься только при условии, что фильм будет о братьях-близнецах, которых он бы и сыграл. Сиппи был непреклонен: картина должна быть именно о сестрах. В итоге роли достались Дхармендре и Сандживу Кумару.

Актерские конфликты и любовный треугольник. Пожалуй, самой пикантной сложностью стали отношения на площадке. Санджив Кумар был безответно влюблен в Хему Малини и даже делал ей предложение. Но роман вспыхнул между Хемой и Дхармендрой, несмотря на то, что Дхармендра на тот момент состоял в браке и воспитывал четверых детей. Хема опасалась открыто выражать свои чувства, чтобы не ранить Кумара. Этот любовный треугольник развивался параллельно съемкам и добавлял напряжения в работу. В итоге Хема и Дхармендра поженились в 1980 году.