«Похороны Татьяны Плетневой состоятся в четверг, 18 июня. Гражданская панихида для тех, кто хочет проститься и отдать дань памяти актрисе, пройдет в 11 часов в ритуальном зале морга ГКБ № 36 имени Иноземцева. Вы также можете прийти на церемонию отпевания актрисы — она начнется в 12 часов в одном из храмов в районе станций метро “Преображенская площадь”. Далее траурная процессия направится на Ново-Богородское кладбище, где и пройдет погребение Татьяны», — написали родственники актрисы.