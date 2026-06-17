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Стало известно, где и когда похоронят актрису из «Интернов» Татьяну Плетневу

Татьяны Плетневой не стало в ночь на 13 июня
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Татьяна Плетнева
Татьяна ПлетневаИсточник: Legion-Media.ru

В ночь на 13 июня не стало Татьяны Плетневой. Зрители запомнили ее по ролям в сериалах «Интерны», «Счастливы вместе», «След» и других проектах. Проститься с актрисой можно будет в Москве. Ее похоронят на Ново-Богородском кладбище. Об этом в соцсетях сообщили близкие Татьяны.

Проводить артистку театра и кино в последний путь приглашают всех желающих.

«Похороны Татьяны Плетневой состоятся в четверг, 18 июня. Гражданская панихида для тех, кто хочет проститься и отдать дань памяти актрисе, пройдет в 11 часов в ритуальном зале морга ГКБ № 36 имени Иноземцева. Вы также можете прийти на церемонию отпевания актрисы — она начнется в 12 часов в одном из храмов в районе станций метро “Преображенская площадь”. Далее траурная процессия направится на Ново-Богородское кладбище, где и пройдет погребение Татьяны», — написали родственники актрисы.

Последние месяцы актриса боролась с раком печени. Татьяна ушла из жизни в одной из московских больниц. Ей было 48 лет. У артистки осталась 28-летняя дочь Алена. Сейчас она занимается организацией церемонии прощания. Накануне девушка призналась, что нуждается в финансовой поддержке.