Том Холланд считает, что следующим исполнителем роли Человека-паука должен стать Оуэн Купер. В интервью журналу Esquire звезда фильма «Человек-паук: Новый день» заявил, что 15-летний актер, прославившийся благодаря сериалу «Переходный возраст», «был бы потрясающим» в этом образе.
30-летний Холланд рассказал, что в будущем хотел бы остаться во вселенной Marvel в качестве продюсера и оказывать поддержку новому исполнителю роли.
«Так же, как Роберт Дауни-мл. был для меня наставником в моих первых трех фильмах, я бы с удовольствием стал таким же наставником для любого следующего актера», — объяснил Холланд, добавив, что Купер — идеальный кандидат.
«Оуэн Купер был бы великолепен», — сказал он.
Выбор Холланда не случаен: Купер ранее уже выражал заинтересованность в роли Человека-паука. В марте 2025 года в интервью журналу iD он признался, что хотел бы сыграть этого киногероя.
Том Холланд готовится к выходу уже четвертого фильма о Человеке-пауке. Его предшественники снялись в меньшем количестве фильмов: Тоби Магуайр — в трех картинах, а Эндрю Гарфилд — всего в двух.
Оуэн Купер стремительно ворвался в мир кино благодаря главной роли в «Переходном возрасте». На момент съемок ему было 14 лет — и сериал принес ему целую коллекцию престижных наград. Актер стал самым молодым обладателем премии «Эмми» среди мужчин в актерской категории (2025), самым молодым лауреатом «Золотого глобуса» в номинации «Лучший актер второго плана в телесериале» (2026), а также самым молодым победителем Actor Awards в истории. Купер получил все главные награды, на которые был номинирован.
Ранее Том Холланд проговорился о свадьбе с Зендаей.