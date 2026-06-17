Оуэн Купер стремительно ворвался в мир кино благодаря главной роли в «Переходном возрасте». На момент съемок ему было 14 лет — и сериал принес ему целую коллекцию престижных наград. Актер стал самым молодым обладателем премии «Эмми» среди мужчин в актерской категории (2025), самым молодым лауреатом «Золотого глобуса» в номинации «Лучший актер второго плана в телесериале» (2026), а также самым молодым победителем Actor Awards в истории. Купер получил все главные награды, на которые был номинирован.