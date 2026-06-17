Звезда «Реальных пацанов» поделилась кадрами с дня рождения сына

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер показала своего подросшего сына. Актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с праздника в честь Максима, которому исполнилось два года. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка пригласила много своих друзей с детьми на торжество.
Бербер родила мальчика от своего коллеги Максима Белбородова. Актеры поженились в феврале 2024 года. Знаменитость рассказывала в интервью, что супруг хотел сделать ей предложение через неделю романа, однако друзьям артиста удалось его отговорить. Белбородов еще месяц раздумывал, а потом подарил возлюбленной кольцо. По словам Бербер, она без всяких сомнений согласилась стать его женой, несмотря на стремительное развитие отношений.
Ранее Зоя Бербер поделилась редкими фото с подросшими детьми.