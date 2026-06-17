Звезда «Реальных пацанов» поделилась кадрами с дня рождения сына

Бербер родила мальчика от своего коллеги Максима Белбородова. Актеры поженились в феврале 2024 года. Знаменитость рассказывала в интервью, что супруг хотел сделать ей предложение через неделю романа, однако друзьям артиста удалось его отговорить. Белбородов еще месяц раздумывал, а потом подарил возлюбленной кольцо. По словам Бербер, она без всяких сомнений согласилась стать его женой, несмотря на стремительное развитие отношений.