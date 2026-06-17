Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Реальных пацанов» поделилась кадрами с дня рождения сына

Актриса Зоя Бербер опубликовала кадры с дня рождения сына Максима
Зоя Бербер на премьере фильма «Все, что тебя касается», фото: пресс-служба
Зоя Бербер на премьере фильма «Все, что тебя касается», фото: пресс-служба

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер показала своего подросшего сына. Актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с праздника в честь Максима, которому исполнилось два года. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка пригласила много своих друзей с детьми на торжество.

Звезда «Реальных пацанов» поделилась кадрами с дня рождения сына
Звезда «Реальных пацанов» поделилась кадрами с дня рождения сынаИсточник: Газета.Ру

Бербер родила мальчика от своего коллеги Максима Белбородова. Актеры поженились в феврале 2024 года. Знаменитость рассказывала в интервью, что супруг хотел сделать ей предложение через неделю романа, однако друзьям артиста удалось его отговорить. Белбородов еще месяц раздумывал, а потом подарил возлюбленной кольцо. По словам Бербер, она без всяких сомнений согласилась стать его женой, несмотря на стремительное развитие отношений.

Ранее Зоя Бербер поделилась редкими фото с подросшими детьми.