Проект «Маша и Медведь», который появился в 2009 году, рассказывает о любознательной маленькой девочке и мудром медведе, ставшем ее неожиданным компаньоном. Сериал занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube и переведен на 47 языков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Ранее также стало известно, что права на новые сезоны приобрел Netflix.