Компания «Анимаккорд», создатель культового мультсериала «Маша и Медведь», анонсировала новый анимационный проект под названием «Маша и три медведя», сообщает издание The Hollywood Reporter. Премьера запланирована на первую половину 2027 года.
В центре сюжета окажутся три новых персонажа — Старший, Средний и Младший Медведи. Сериал будет построен вокруг универсальных тем воспитания и семьи, а в основу лягут классические сказки.
«Мы долго размышляли над тем, какую историю хотим рассказать дальше, — поделилась коммерческий директор «Анимаккорд» Магдалена Веремюк, — и в итоге обратились к классической истории о Златовласке и трех медведях».
Образ Маши уходит корнями в фольклор, а новая постановка во многом опирается на популярную культуру. По словам Веремюк, одним из источников вдохновения стал фильм «Трое мужчин и младенец», где показана динамика отношений между несколькими опекунами, заботящимися о ребенке.
Для создания комедийной составляющей создатели обратились к культовым образам отцов из фильма «Папаши» с Пьером Ришаром и Жераром Депардье. В основе юмора и взаимоотношений между персонажами лежат контрастные стили воспитания и комедийные архетипы: строгий, веселый, дотошный и нежный, более эмоциональный.
Спин-офф про трех медведей выйдет спустя почти 20 лет после запуска оригинального сериала.
Проект «Маша и Медведь», который появился в 2009 году, рассказывает о любознательной маленькой девочке и мудром медведе, ставшем ее неожиданным компаньоном. Сериал занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube и переведен на 47 языков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Ранее также стало известно, что права на новые сезоны приобрел Netflix.