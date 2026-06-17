Триллер «Лес» по одноименному роману-бестселлеру Светланы Тюльбашевой выйдет в российский кинопрокат 12 ноября 2026 года. Главные роли в картине исполнили Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Роза Хайруллина и Екатерина Васильева.
По сюжету, две москвички отправляются в Карелию и исчезают в бескрайнем глухом лесу. Каждый шаг к спасению оборачивается новой ловушкой. Лес не просто молчит — он дышит, следит, не отпускает. Здесь свои законы, и времени на их разгадку нет: без еды и воды девушки обречены. А тем временем в заброшенной деревне появляется странная семья. Местные не рады чужакам — ведь когда-то эти люди сами жили в чаще.
Роман Светланы Тюльбашевой «Лес» был выпущен в 2024 году и стал одним из главных литературных событий года.
«„Лес“ я прочитал за два вечера: книга меня очень заинтриговала и при этом читалась легко. Думаю, поэтому она и стала настолько популярной. Плюс ее повествование органично ложится на киноязык, что в литературе встречается не так часто, — рассказал режиссер Гамлет Дульян. — Жанр фильма мы определили сразу: мистический триллер. Но чем глубже погружаешься в историю, тем шире становится ее жанровая палитра».
Съемки проходили в Карелии, где разворачивается действие книги: для создателей было важно сохранить достоверность.
В прокат фильм «Лес» выпускает кинокомпания «Капелла Фильм».