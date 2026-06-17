По сюжету, две москвички отправляются в Карелию и исчезают в бескрайнем глухом лесу. Каждый шаг к спасению оборачивается новой ловушкой. Лес не просто молчит — он дышит, следит, не отпускает. Здесь свои законы, и времени на их разгадку нет: без еды и воды девушки обречены. А тем временем в заброшенной деревне появляется странная семья. Местные не рады чужакам — ведь когда-то эти люди сами жили в чаще.