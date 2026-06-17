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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк снялась для обложки глянца

Актриса стала лицом нового выпуска журнала Hunger
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Эмилия Кларк
Эмилия КларкИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк украсила обложку нового номера журнала Hunger. Снимки опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эмилия Кларк / фото: соцсети
Эмилия Кларк / фото: соцсети

Актриса примерила несколько образов для фотосессии. На одном из кадров она запечатлена в коричневой блузе, расшитой стразами. Образ дополнили массивное ожерелье и серьги. Стилисты уложили волосы Кларк мягкими волнами и сделали вечерний макияж с матовой помадой. На других фотографиях Эмилия появилась в черной блузе, белой футболке, а также в платьях разных фасонов.

Ранее Эмилия Кларк откровенно высказалась о своем опыте работы в крупных франшизах.