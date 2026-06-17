Актриса примерила несколько образов для фотосессии. На одном из кадров она запечатлена в коричневой блузе, расшитой стразами. Образ дополнили массивное ожерелье и серьги. Стилисты уложили волосы Кларк мягкими волнами и сделали вечерний макияж с матовой помадой. На других фотографиях Эмилия появилась в черной блузе, белой футболке, а также в платьях разных фасонов.