Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк украсила обложку нового номера журнала Hunger. Снимки опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Актриса примерила несколько образов для фотосессии. На одном из кадров она запечатлена в коричневой блузе, расшитой стразами. Образ дополнили массивное ожерелье и серьги. Стилисты уложили волосы Кларк мягкими волнами и сделали вечерний макияж с матовой помадой. На других фотографиях Эмилия появилась в черной блузе, белой футболке, а также в платьях разных фасонов.
Ранее Эмилия Кларк откровенно высказалась о своем опыте работы в крупных франшизах.