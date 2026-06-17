Павел Прилучный научился спасать людей

Артисты Павел и Зепюр Прилучные и Денис Шведов приняли участие в учениях Международного слета волонтеров-поисковиков в Нижегородской области. Об артистах, которые научились спасать людей, «Газете.Ru» рассказали в пресс-центре Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Гости приняли участие в медицинском интенсиве и вместе с поисковиками учились накладывать жгут, выполнять непрямой массаж сердца, фиксировать условные травмы и действовать при обнаружении пострадавшего.
Прилучный выразил симпатию поисковикам.
«Мы с большим уважением относимся к волонтерам-поисковикам, потому что понимаем: значительную часть своей жизни они посвящают помощи другим людям», — отметил Прилучный.
Денис Шведов отметил серьезность подготовки добровольцев. По его мнению, людей нужно обучать не только спасению и помощи людям, но и давать знания, как не стать жертвой и не пострадать при поиске.
«Для этого нужны навыки, и здесь они даются в полном объеме», — сказал он.
Ранее Павел Прилучный с женой посетили кинопремьеру в парных нарядах.