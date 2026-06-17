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Павел Прилучный научился спасать людей

Актер принял участие в учениях слета поисковиков
Павел Прилучный на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба
Павел Прилучный на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба

Артисты Павел и Зепюр Прилучные и Денис Шведов приняли участие в учениях Международного слета волонтеров-поисковиков в Нижегородской области. Об артистах, которые научились спасать людей, «Газете.Ru» рассказали в пресс-центре Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Гости приняли участие в медицинском интенсиве и вместе с поисковиками учились накладывать жгут, выполнять непрямой массаж сердца, фиксировать условные травмы и действовать при обнаружении пострадавшего.

Прилучный выразил симпатию поисковикам.

Павел Прилучный на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба
Павел Прилучный на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба

«Мы с большим уважением относимся к волонтерам-поисковикам, потому что понимаем: значительную часть своей жизни они посвящают помощи другим людям», — отметил Прилучный.

Денис Шведов отметил серьезность подготовки добровольцев. По его мнению, людей нужно обучать не только спасению и помощи людям, но и давать знания, как не стать жертвой и не пострадать при поиске.

«Для этого нужны навыки, и здесь они даются в полном объеме», — сказал он.

Ранее Павел Прилучный с женой посетили кинопремьеру в парных нарядах.