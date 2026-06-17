Как позже рассказывал Ростислав Хаит, замысел фильма возник летом 2008 года во время чемпионата Европы по футболу. Вместе с участниками «Квартета И» и Максимом Виторганом он ездил по городам, где проходили матчи, и долгие часы проводил в дороге. Именно тогда актеры много разговаривали — о жизни, отношениях, работе, друзьях и самых разных бытовых мелочах. Эти непринужденные беседы настолько напоминали диалоги из спектакля, что со временем и легли в основу будущего фильма о четырех друзьях, отправившихся в автомобильное путешествие.