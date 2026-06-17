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Deadline: Netflix приобрел права на показ еще двух сезонов «Маша и медведь»

По данным портала, стриминговый сервис также продлил соглашение на показ предыдущих семи сезонов и спин-оффов «Машины сказки» и «Машкины страшилки»
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь» (8 сезон)
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь» (8 сезон)

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ 8-го и 9-го сезонов мультфильма «Маша и Медведь» российской анимационной студии «Анимаккорд». Об этом 9 июня сообщил портал Deadline.

По его информации, помимо этого, Netflix продлил соглашение на показ предыдущих семи сезонов и спин-оффов «Машины сказки» и «Машкины страшилки».

В рамках соглашения мультсериал на платформе Netflix будет доступен пользователям из порядка 100 стран от Северной Америки и Европы до Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.