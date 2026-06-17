Звезда «Твое сердце будет разбито» Вегас рассказал об аварии, изменившей его жизнь

«Тогда мой стакан полностью уже опустел, и в него вошло новое прекрасное, и люди в том числе. То, что со мной случилось, это вообще священный случай, я бы так сказал. Он мне многое показал, людей вокруг проявил. И благодаря этому у меня сложилось невероятное окружение настоящих друзей. И я сам тоже много чего понял, что нет ничего ценнее, чем жизнь», – поведал 29-летний актер.