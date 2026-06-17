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Звезда «Твое сердце будет разбито» Вегас рассказал об аварии, изменившей его жизнь

Актер Даниэль Вегас заявил, что его жизнь сильно поменялась после роковой аварии
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Даниэль Вегас
Даниэль Вегас

Актер Даниэль Вегас рассказал в беседе с изданием «СтарХит» о жизненном кризисе, с которым столкнулся. По признанию звезды фильма «Твое сердце будет разбито», он хотел изменить свое окружение, но «многие годы как-то ничего не получалось». После чего актер попал в страшную аварию, которая все изменила.

«Тогда мой стакан полностью уже опустел, и в него вошло новое прекрасное, и люди в том числе. То, что со мной случилось, это вообще священный случай, я бы так сказал. Он мне многое показал, людей вокруг проявил. И благодаря этому у меня сложилось невероятное окружение настоящих друзей. И я сам тоже много чего понял, что нет ничего ценнее, чем жизнь», – поведал 29-летний актер.

Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Он добавил, что и раньше мало чего боялся, а теперь и вовсе перестал, поэтому ему интересно было бы даже полететь в космос. 

«Космос для меня это не просто детская мечта. Это дело рискованное, и я готов рискнуть», — поделился Вегас.

Ранее Даниэль Вегас рассказал о химии с партнершей по фильму «Твое сердце будет разбито».