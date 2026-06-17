Звезда «Твое сердце будет разбито» Вегас рассказал об аварии, изменившей его жизнь

Актер Даниэль Вегас рассказал в беседе с изданием «СтарХит» о жизненном кризисе, с которым столкнулся. По признанию звезды фильма «Твое сердце будет разбито», он хотел изменить свое окружение, но «многие годы как-то ничего не получалось». После чего актер попал в страшную аварию, которая все изменила.
«Тогда мой стакан полностью уже опустел, и в него вошло новое прекрасное, и люди в том числе. То, что со мной случилось, это вообще священный случай, я бы так сказал. Он мне многое показал, людей вокруг проявил. И благодаря этому у меня сложилось невероятное окружение настоящих друзей. И я сам тоже много чего понял, что нет ничего ценнее, чем жизнь», – поведал 29-летний актер.
Он добавил, что и раньше мало чего боялся, а теперь и вовсе перестал, поэтому ему интересно было бы даже полететь в космос.
«Космос для меня это не просто детская мечта. Это дело рискованное, и я готов рискнуть», — поделился Вегас.
Ранее Даниэль Вегас рассказал о химии с партнершей по фильму «Твое сердце будет разбито».