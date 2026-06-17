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Дженнифер Лопес была вынуждена отменить тур после развода с Беном Аффлеком

Певица хотела взять паузу, чтобы разобраться в себе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен АффлекИсточник: Legion-Media

После развода с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес приняла непростое решение — отменить запланированный концертный тур. Певица хотела взять паузу, чтобы разобраться в себе и переосмыслить свою жизнь. Накануне в подкасте SmartLess звезда назвала тот период «переломным моментом».

После расставания Дженнифер погрузилась в самоанализ и стала изучать закономерности в своих прошлых отношениях. Она рассказала, как мысленно вернулась к себе юной и по‑новому взглянула на свою жизнь. «Я смогла вернуться к той маленькой девочке, которой когда‑то была, и по‑настоящему взглянуть на нее. Как будто говорю ей: “Ты это сделала. Ты прошла через все это. Подари себе немного любви! Перестань искать ее в чем‑то или ком‑то другом — просто подари ее себе”», — поделилась звезда.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media

Дженнифер отметила, что порой люди ведут себя не лучшим образом, и с улыбкой добавила, что подробности могла бы обсудить без камер за бокалом вина.

Ранее Дженнифер Лопес не сдержала слез, вспоминая развод с Беном Аффлеком.