Дженнифер Лопес была вынуждена отменить тур после развода с Беном Аффлеком

После расставания Дженнифер погрузилась в самоанализ и стала изучать закономерности в своих прошлых отношениях. Она рассказала, как мысленно вернулась к себе юной и по‑новому взглянула на свою жизнь. «Я смогла вернуться к той маленькой девочке, которой когда‑то была, и по‑настоящему взглянуть на нее. Как будто говорю ей: “Ты это сделала. Ты прошла через все это. Подари себе немного любви! Перестань искать ее в чем‑то или ком‑то другом — просто подари ее себе”», — поделилась звезда.