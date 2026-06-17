Народная артистка РФ Луппиан рассказала о своей любимой роли на сцене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Народная артистка России Лариса Луппиан назвала роль Бланш Дюбуа в спектакле «Трамвай “Желание”» самой любимой в ее творческой карьере. Об этом она рассказала на встрече со зрителями в рамках проекта «Театральная гостиная “Персона”» в Театре имени Ленсовета.
«Бланш Дюбуа в спектакле “Травмай “Желание”” — самая любимая [роль], самая выстраданная. Очень схожа со мной эта героиня: она и слабая, но внутри очень сильная», — сказала Луппиан, отвечая на соответствующий вопрос одного из зрителей. Спектакль по пьесе Теннесси Уильямса поставил в театре Олег Леваков.
Она отметила, что огромную роль в ее жизни сыграл муж Михаил Боярский, с которым они играли вместе «можно сказать, с самого детства» в спектаклях «Снежная королева», «Трубадур и его друзья» и многих других постановках Театра имени Ленсовета. «Он, конечно, великолепный артист и замечательный партнер. И я очень рада, что мы не только по жизни идем рядом как муж и жена, но и как партнеры по театральной сцене», — добавила Луппиан. Боярский работает в театре как приглашенный артист, его можно увидеть на сцене в спектакле «Театральный роман».
«Также не могу не отметить моего дорогого однокурсника Сережу Мигицко, с которым я очень много играла. Мне с ним всегда играть очень интересно и очень легко», — сказала она.
Луппиан поделилась, что всегда с огромной благодарностью будет вспоминать режиссера Олега Левакова (1947−2024). «Он очень много для меня сделал. Это и спектакль “Трамвай “Желание””, и “Интимная жизнь”, и “Смешанные чувства”, “В этом милом старом доме”. Если бы не он, я бы наверное не сыграла эти замечательные роли, которые я очень люблю», — отметила она.
«Роли для актрисы — как куски жизни. Мои героини — я могу их вспомнить все. Мои роли оставили огромный след в моей душе, и они в какой-то степени сформировали меня как личность, потому что какие-то качества моих героинь достались мне, или я их наградила своими качествами», — подытожила Луппиан.
Встреча к юбилею СТД
Встреча с художественным руководителем Театра имени Ленсовета Ларисой Луппиан была приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей (СТД) России, которое отмечается 16 июня. Она рассказала о детстве в Ташкенте, дебюте в 1962 году в роли девочки Дзидры в кинокартине «Ты не сирота», учебе в Ленинградском театральном институте, вспоминала поступление в Театр имени Ленсовета в труппу легендарного режиссера Игоря Владимирова и тех, кто повлиял на ее становление как артистки. На видеоэкране демонстрировались фотографии и видео из спектаклей, фрагменты фильмов.