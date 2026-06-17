Народная артистка РФ Луппиан рассказала о своей любимой роли на сцене

Она отметила, что огромную роль в ее жизни сыграл муж Михаил Боярский, с которым они играли вместе «можно сказать, с самого детства» в спектаклях «Снежная королева», «Трубадур и его друзья» и многих других постановках Театра имени Ленсовета. «Он, конечно, великолепный артист и замечательный партнер. И я очень рада, что мы не только по жизни идем рядом как муж и жена, но и как партнеры по театральной сцене», — добавила Луппиан. Боярский работает в театре как приглашенный артист, его можно увидеть на сцене в спектакле «Театральный роман».