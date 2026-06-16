Стала известна причина смерти актрисы фильма «О чем говорят мужчины»

По информации источника, у Песоцкой диагностировали рак в апреле этого года. Врачи провели ей срочную операцию и выписали 12 мая — прямо в день ее рождения. Однако уже через неделю артистке стало хуже, после чего она снова была доставлена в больницу в Красногорске. Она ушла из жизни спустя несколько часов после причастия, для которого в палату вызвали священника.