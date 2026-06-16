В планах — выпустить 10 эпизодов по 30 минут каждый. В основу сюжета ляжет преимущественно первый том из шести книг Кадоно. Сериал расскажет о 13-летней ведьмочке Кики, которая покидает родной дом и переезжает в портовый городок Корико. Там она открывает собственную службу доставки и находит друзей.