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«Ведьмина служба доставки» станет сериалом

Авторы планируют выпустить 10 получасовых эпизодов
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из аниме «Ведьмина служба доставки»
Кадр из аниме «Ведьмина служба доставки»

Студия Би-би-си Studios Kids & Family взялась за экранизацию культового романа Эйко Кадоно «Ведьмина служба доставки». Как сообщает Variety, проект станет телевизионной адаптацией книги, по которой в 1989 году Хаяо Миядзаки снял знаменитый полнометражный аниме-фильм.

Игровой сериал делают совместно с британской продюсерской компанией Wheel in Motion и японской корпорацией Kadokawa Corporation. Сценарий пишет Ирена Бригналл («Маленький принц»).

Кадр из аниме «Ведьмина служба доставки»
Кадр из аниме «Ведьмина служба доставки»

В планах — выпустить 10 эпизодов по 30 минут каждый. В основу сюжета ляжет преимущественно первый том из шести книг Кадоно. Сериал расскажет о 13-летней ведьмочке Кики, которая покидает родной дом и переезжает в портовый городок Корико. Там она открывает собственную службу доставки и находит друзей.

Роман «Ведьмина служба доставки» вышел в Японии в 1985 году. Студия Ghibli выпустила аниме-версию спустя четыре года под руководством режиссера Хаяо Миядзаки. Новая экранизация приурочена к 40-летию произведения.

Ранее стало известно, что в России выйдет экранизация аниме «Дни Сакамото». 