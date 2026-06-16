Шон Пенн снимет фильм о штурме Капитолия

В основе сюжета лежит история реального человека, чье имя пока держат в секрете. Картина сосредоточится не на самом штурме, а на ранних годах жизни полицейского, который впоследствии стал национальным героем Америки. Главную роль может исполнить Брэдли Купер — переговоры с ним уже ведутся.