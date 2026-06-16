Шон Пенн снимет фильм о штурме Капитолия

Шон Пенн выступит режиссером и сценаристом фильма о захвате Капитолия в США, сообщает Deadline. Съемки стартуют в середине 2027 года. Пенн будет работать над проектом вместе со студией Warner Bros.
В основе сюжета лежит история реального человека, чье имя пока держат в секрете. Картина сосредоточится не на самом штурме, а на ранних годах жизни полицейского, который впоследствии стал национальным героем Америки. Главную роль может исполнить Брэдли Купер — переговоры с ним уже ведутся.
Массовые беспорядки, которым будет посвящена лента, произошли 6 января 2021 года в Вашингтоне. Тогда тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, требуя отменить результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
Ранее Шон Пенн резко высказался о селфи с фанатами.