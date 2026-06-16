Сергей Гармаш рассказал о воспитании своего 9-летнего внука Павла. По словам актера, мальчик растет застенчивым. Родители балуют его, а знаменитый дедушка старается научить красиво читать стихи.
«Павлику девять лет, и он застенчивый‑застенчивый, даже стихи тихо читает. Я все время на него кричу, чтобы он читал громко. А вот тут он неожиданно "блогером" стал, у него есть iPhone», — рассказал артист изданию WomanHit.
67-летний Гармаш признался, что долгое время настаивал на том, чтобы внук ходил в школу только с кнопочным телефоном. Однако актер отметил, что гаджет неожиданно помог ребенку стать более раскованным.
«Павлик выкладывает куда‑то что‑то, и там он такой активный, что я удивился», — поделился Гармаш.
Гармаш также признался, что внук снялся в массовке в фильме «Чебурашка», однако «гордо умолчал» об этом перед одноклассниками.
Народный артист назвал себя строгим дедушкой, который «не дрожит над внуком». Более того, мальчик обращается к деду по имени. «Я к нему предъявляю много требований и заставляю родителей требовать. Они над ним трясутся, а я их тыкаю вилкой, чтобы меньше тряслись и больше делали», – поведал актер.
Ранее Сергей Гармаш опроверг слухи об ухудшении самочувствия.