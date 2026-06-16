Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Гармаш поделился методами воспитания 9-летнего внука: «Не дрожу над ним»

67-летний актер рассказал, чему учит маленького наследника
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сергей Гармаш на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба
Сергей Гармаш на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба

Сергей Гармаш рассказал о воспитании своего 9-летнего внука Павла. По словам актера, мальчик растет застенчивым. Родители балуют его, а знаменитый дедушка старается научить красиво читать стихи. 

«Павлику девять лет, и он застенчивый‑застенчивый, даже стихи тихо читает. Я все время на него кричу, чтобы он читал громко. А вот тут он неожиданно "блогером" стал, у него есть iPhone», — рассказал артист изданию WomanHit.

67-летний Гармаш признался, что долгое время настаивал на том, чтобы внук ходил в школу только с кнопочным телефоном. Однако актер отметил, что гаджет неожиданно помог ребенку стать более раскованным.

«Павлик выкладывает куда‑то что‑то, и там он такой активный, что я удивился», — поделился Гармаш.

Сергей Гармаш с женой и внуком на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Сергей Гармаш с женой и внуком на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

Гармаш также признался, что внук снялся в массовке в фильме «Чебурашка», однако «гордо умолчал» об этом перед одноклассниками. 

Народный артист назвал себя строгим дедушкой, который «не дрожит над внуком». Более того, мальчик обращается к деду по имени. «Я к нему предъявляю много требований и заставляю родителей требовать. Они над ним трясутся, а я их тыкаю вилкой, чтобы меньше тряслись и больше делали», – поведал актер.

Ранее Сергей Гармаш опроверг слухи об ухудшении самочувствия.