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Звезда «Друзей» Кортни Кокс показала 22-летнюю дочь

Кортни Кокс поздравила наследницу с днем рождения
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кортни Кокс
Кортни КоксИсточник: Legion-Media

Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс поздравила дочку с 22-летием. Актриса опубликовала трогательный пост, посвященный Коко Райли Аркетт.

«С днем рождения, Ко! Ты такая мудрая душа. И самый смешной человек, которого я знаю. Ты мой учитель жизни. Я люблю тебя», — написала 62-летняя знаменитость.

Кортни Кокс с дочкой / фото: соцсети
Кортни Кокс с дочкой / фото: соцсети

Кокс стала мамой всего за два дня до того, как ей исполнилось 40. Звезда не раз говорила, что это был лучший подарок, который только можно представить. Отец девушки – актер Дэвид Аркетт, брак с ним Кокс заключила в 1999 году. Крестной матерью Коко Райли выбрали Дженнифер Энистон. Артистка признавалась журналистам, что ее глубоко тронуло такое решение подруги. 

С отцом дочери актриса разошлась в 2010 году, они сохранили теплые отношения. Знаменитость отмечала, что никогда не мешала общению Аркетта с Коко. 

Ранее Кортни Кокс поделилась архивным фото с Дженнифер Энистон в честь ее 57-летия.