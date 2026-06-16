Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс поздравила дочку с 22-летием. Актриса опубликовала трогательный пост, посвященный Коко Райли Аркетт.
«С днем рождения, Ко! Ты такая мудрая душа. И самый смешной человек, которого я знаю. Ты мой учитель жизни. Я люблю тебя», — написала 62-летняя знаменитость.
Кокс стала мамой всего за два дня до того, как ей исполнилось 40. Звезда не раз говорила, что это был лучший подарок, который только можно представить. Отец девушки – актер Дэвид Аркетт, брак с ним Кокс заключила в 1999 году. Крестной матерью Коко Райли выбрали Дженнифер Энистон. Артистка признавалась журналистам, что ее глубоко тронуло такое решение подруги.
С отцом дочери актриса разошлась в 2010 году, они сохранили теплые отношения. Знаменитость отмечала, что никогда не мешала общению Аркетта с Коко.
Ранее Кортни Кокс поделилась архивным фото с Дженнифер Энистон в честь ее 57-летия.