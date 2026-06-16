Кокс стала мамой всего за два дня до того, как ей исполнилось 40. Звезда не раз говорила, что это был лучший подарок, который только можно представить. Отец девушки – актер Дэвид Аркетт, брак с ним Кокс заключила в 1999 году. Крестной матерью Коко Райли выбрали Дженнифер Энистон. Артистка признавалась журналистам, что ее глубоко тронуло такое решение подруги.