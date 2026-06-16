Минюст США одобрил слияние Warner Bros и Paramount

Минюст США одобрил сделку Paramount Skydance Corp. по покупке Warner Bros. Discovery. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Сделку оценили в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга). Минюст США посчитал, что данное слияние не нанесет ущерб конкуренции или потребителям.
По данным издания, юристы Минюста изначально хотели рекомендовать оспаривание сделки, так как считали, что объединение двух киностудий может ограничить конкуренцию и нарушить антимонопольное законодательство.
Как отмечает TWSJ, 12 июня Минюст прекратили проверку, что фактически означает одобрение сделки.