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Ирина Пегова показала 20-летнюю дочь от актера Дмитрия Орлова

Актриса поделилась с подписчиками счастливым фото с наследницей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ирина Пегова на премьере сериала «Дорогой Вилли», фото: пресс-служба
Ирина Пегова на премьере сериала «Дорогой Вилли», фото: пресс-служба

47-летняя Ирина Пегова поделилась редким кадром с наследницей. Звезда театра и кино показала свою 20-летнюю дочь Татьяну от брака с актером Дмитрием Орловым. Снимок появился в личном блоге артистки.

На фото мать и дочь запечатлены в ресторане во время семейного ужина. Они обнялись и улыбались на камеру.

Ирина Пегова с дочерью / фото: соцсети
Ирина Пегова с дочерью / фото: соцсети

Брак Пеговой и Орлова продлился шесть лет, пара рассталась в 2011 году. Сама артистка не раз отмечала, что после развода ее жизнь изменилась к лучшему. При этом она никогда не мешала общению бывшего супруга с дочерью.

Одной из причин развода стала алкогольная зависимость актера, с которой пыталась бороться Пегова. Актриса вспоминала, что в тот период чувствовала себя «беспомощным заложником» ситуации.

Недавно Пегова перестала скрывать отношения с коллегой Сергеем Мариным, который младше нее на десять лет. В июне 2025 года пара вместе появилась на фестивале «Пилот», не прячась от камер. Актриса сообщила поклонникам, что в личной жизни у нее все хорошо и она счастлива.

Ранее Пегова снялась в шелковом мини-платье.