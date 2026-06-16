Ирина Пегова показала 20-летнюю дочь от актера Дмитрия Орлова

Недавно Пегова перестала скрывать отношения с коллегой Сергеем Мариным, который младше нее на десять лет. В июне 2025 года пара вместе появилась на фестивале «Пилот», не прячась от камер. Актриса сообщила поклонникам, что в личной жизни у нее все хорошо и она счастлива.