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Звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов объяснил смену имиджа

Артист недавно появился на публике с длинными волосами
Виктор Логинов и Наталья Бочкарева
Виктор Логинов и Наталья БочкареваИсточник: Соцсети

На днях Виктор Логинов удивил публику новым имиджем. За последние годы исполнитель роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» заметно преобразился — отрастил бороду и похудел. 

Но недавно его заметили на красной дорожке кинофестиваля «Евразия» в Сочи с длинными волосами и бородой. Журналисты обратили внимание на перемены во внешности звезды, поинтересовавшись у актера, с чем они связаны.

«Да я просто волосы не стригу. Мне всегда нравились длинные волосы, тем более что у меня они растут. Пусть растут, придет время полысеть — я полысею», — объяснил Логинов в беседе со «СтарХит».

Ранее сообщалось, что Виктор Логинов вернулся к жене после громкого скандала.