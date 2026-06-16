Звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов объяснил смену имиджа

На днях Виктор Логинов удивил публику новым имиджем. За последние годы исполнитель роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» заметно преобразился — отрастил бороду и похудел.
Но недавно его заметили на красной дорожке кинофестиваля «Евразия» в Сочи с длинными волосами и бородой. Журналисты обратили внимание на перемены во внешности звезды, поинтересовавшись у актера, с чем они связаны.
«Да я просто волосы не стригу. Мне всегда нравились длинные волосы, тем более что у меня они растут. Пусть растут, придет время полысеть — я полысею», — объяснил Логинов в беседе со «СтарХит».
Ранее сообщалось, что Виктор Логинов вернулся к жене после громкого скандала.