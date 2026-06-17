В жизни артиста была лишь одна любовь, которая могла соперничать с его верностью Малому театру — его жена, актриса и педагог Ольга Соломина (Андрианова). С будущей супругой Соломин познакомился на занятиях по хореографии. Она опоздала к началу и заняла единственное свободное место рядом с ним. Спустя год они зарегистрировали отношения. При этом, в связи с отсутствием средств, никакой праздничной церемонии молодожены не проводили. Они даже отказались от обручальных колец, купить которые было не на что. Тем не менее, супруги счастливо прожили вместе всю жизнь. Их брак, продолжавшийся более 60 лет, закончился в 2019 году с кончиной Ольги Соломиной.