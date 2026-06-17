В отличие от современной России, советские молодые люди вступали в брак довольно рано. А актеры в этом вопросе были настоящими передовиками. Подвижная актерская натура располагала к пылким чувствам, которые нередко заканчивались походом в ЗАГС. Зачастую такие браки существовали всего несколько лет, а то и месяцев. Но иногда юношеская влюбленность переросла в прочный семейный союз, разорвать который оказывалось под силу лишь смерти одного из супругов.
Владимир Самойлов
Народный артист СССР, актер-фронтовик Владимир Самойлов начал сниматься в кино еще во время учебы в театральном училище и не прекращал этого занятия до глубокой старости. В его активе более 120 работ, среди которых особенно выделяются роли Назара Думы в музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке» и вора-рецидивиста Воробьева из детектива «Расследование». Последним фильмом Самойлова стала мелодрама «Репете» Евгения Малевского, вышедшая уже после смерти актера.
Неисчерпаемым источником силы для творчества стала для Владимира Самойлова его жена Надежда. Она не просто прошла с ним всю жизнь со студенческой скамьи, но и лично усадила на эту скамью будущую звезду советского экрана. В 1945 году, будучи студенткой Одесского театрального училища, она убедила еще не определившегося с направлением дальнейшей жизни молодого фронтовика поступить туда же. Вскоре молодые люди поженились, и, несмотря на все невзгоды, сумели сохранить свой союз до конца жизни. Надежда Самойлова пережила мужа всего на полтора месяца, после чего заняла место рядом с ним на Ваганьковском кладбище.
Лев Дуров
Актер, режиссер, сценарист и педагог Лев Дуров был видным театральным деятелем, известным по многочисленным ролям и постановкам. В кино он прославился как мастер эпизода, воплотивший на экране множество второстепенных, но ярких и запоминающихся персонажей. Зрители хорошо помнят его Де Тревиля из «Трех мушкетеров», Пал Палыча Скороходова из телефильма «Джек Восьмеркин — “Американец”», гробовщика из «Человека с бульвара Капуцинов» и многие другие образы.
Лев Дуров никогда не отличался броской внешностью, но еще во время обучения в Школе-студии МХАТ сумел очаровать первую красавицу курса Ирину Кириченко. Студенты поженились в 54-м, в год окончания обучения, и оставались в браке на протяжении 57 лет. Последние годы жизни Кириченко была прикована к постели, а Дуров ухаживал за ней до смерти актрисы в 2011 году, а сам прожил еще четыре года.
Юрий Соломин
Жизнь советского и российского актера и режиссера Юрия Соломина была неразрывно связана с Малым театром. Еще в школе он решил, что будет служить именно там, и после окончания Щепкинского училища стал актером Малого театра. Там он сыграл свои лучшие театральные роли, там же начал работать режиссером, а с 1988 по 2023 год оставался его бессменным художественным руководителем. Церемония прощания с Юрием Соломиным также состоялась в Малом театре 15 января 2023 года.
В жизни артиста была лишь одна любовь, которая могла соперничать с его верностью Малому театру — его жена, актриса и педагог Ольга Соломина (Андрианова). С будущей супругой Соломин познакомился на занятиях по хореографии. Она опоздала к началу и заняла единственное свободное место рядом с ним. Спустя год они зарегистрировали отношения. При этом, в связи с отсутствием средств, никакой праздничной церемонии молодожены не проводили. Они даже отказались от обручальных колец, купить которые было не на что. Тем не менее, супруги счастливо прожили вместе всю жизнь. Их брак, продолжавшийся более 60 лет, закончился в 2019 году с кончиной Ольги Соломиной.
Андрей Мягков
Интересным образом сложилась личная и профессиональная жизнь популярного советского актера Андрея Мягкова. Звезда фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман» и других, режиссер, педагог, Народный артист РСФСР поначалу не думал о театре. Он окончил Ленинградский технологический и мог работать по специальности, если бы во время участия в любительском спектакле не попался на глаза преподавателю из Школы-студии МХАТ, который и предложил молодому человеку стать актером.
Именно во время учебы Андрей Мягков встретился с Анастасией Вознесенской. Он был самым старшим на курсе, а она, вчерашняя школьница — самой младшей. Однако разница в возрасте не помешала будущим актерам вступить в брак в 1963 году, за два года до окончания училища. Вместе они прожили вплоть до 2021 года, пока острая сердечная недостаточность не свела Андрея Мягкова в могилу.
Владимир Меньшов
Лауреат премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов решил стать актером в детстве,однако с первого раза поступить во ВГИК ему не удалось. Спустя четыре года, в 1961-м он вновь отправился в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. А через несколько лет после ее окончания все-таки попал во ВГИК в статусе аспиранта на кафедре режиссуры.
Во время учебы Меньшов познакомился с будущей актрисой Верой Быковой, которая после рождения дочери взяла фамилию матери — Алентова. Уже через несколько лет после свадьбы молодые люди решили расстаться, но не смогли жить друг без друга и вновь сошлись. Затем был еще один четырехлетний перерыв в отношениях, который также закончился воссоединением. Последний раз супруги расстались в 2021 году, когда Владимир Меньшов скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.