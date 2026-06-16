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Том Холланд проговорился о свадьбе с Зендаей: «Я нашел свою половинку»

Актер косвенно подтвердил, что свадьба звезд все-таки состоялась
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Том Холланд в интервью изданию Esquire впервые подробно высказался о слухах вокруг своей свадьбы с Зендаей.

Звезда «Человека-паука» рассказал, как фейковые изображения их свадьбы на озере Комо удивили его бабушку. Увидев созданные нейросетью кадры, собравшие 11 млн лайков в сети, родственница подумала, что внук не пригласил ее на свадьбу.

Фейковое изображение свадьбы Тома Холланда и Зендаи, фото: соцсети
Фейковое изображение свадьбы Тома Холланда и Зендаи, фото: соцсети

На вопрос, не обиделись ли другие члены семьи на отсутствие приглашения, Холланд улыбнулся и отрезал: «Нет, потому что все они были там».

Дальше актер предпочел не распространяться о личном, поставив точку фразой: «Это все, что я могу сказать».

Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Еще одним откровением интервью стали трогательные слова Холланда о Зендае. Он назвал ее своей половинкой и лучшей подругой, подчеркнув, что их отношения — это его опора в непростом мире шоу-бизнеса.

«В нашем бизнесе бывают очень стрессовые ситуации, и очень приятно иметь прочные отношения, которые выдержат испытание временем. Мы можем поддерживать друг друга так, как можем только мы, потому что только мы по-настоящему понимаем, каково это — жить такой жизнью, — поделился актер. — Я нашел свою половинку. Она моя лучшая подруга, и я чувствую себя счастливее, чем когда-либо, когда нахожусь с ней».

Ранее Зендая впервые публично отреагировала на слухи о свадьбе с Томом Холландом.