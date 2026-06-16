«В нашем бизнесе бывают очень стрессовые ситуации, и очень приятно иметь прочные отношения, которые выдержат испытание временем. Мы можем поддерживать друг друга так, как можем только мы, потому что только мы по-настоящему понимаем, каково это — жить такой жизнью, — поделился актер. — Я нашел свою половинку. Она моя лучшая подруга, и я чувствую себя счастливее, чем когда-либо, когда нахожусь с ней».