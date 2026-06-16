Том Холланд в интервью изданию Esquire впервые подробно высказался о слухах вокруг своей свадьбы с Зендаей.
Звезда «Человека-паука» рассказал, как фейковые изображения их свадьбы на озере Комо удивили его бабушку. Увидев созданные нейросетью кадры, собравшие 11 млн лайков в сети, родственница подумала, что внук не пригласил ее на свадьбу.
На вопрос, не обиделись ли другие члены семьи на отсутствие приглашения, Холланд улыбнулся и отрезал: «Нет, потому что все они были там».
Дальше актер предпочел не распространяться о личном, поставив точку фразой: «Это все, что я могу сказать».
Еще одним откровением интервью стали трогательные слова Холланда о Зендае. Он назвал ее своей половинкой и лучшей подругой, подчеркнув, что их отношения — это его опора в непростом мире шоу-бизнеса.
«В нашем бизнесе бывают очень стрессовые ситуации, и очень приятно иметь прочные отношения, которые выдержат испытание временем. Мы можем поддерживать друг друга так, как можем только мы, потому что только мы по-настоящему понимаем, каково это — жить такой жизнью, — поделился актер. — Я нашел свою половинку. Она моя лучшая подруга, и я чувствую себя счастливее, чем когда-либо, когда нахожусь с ней».
Ранее Зендая впервые публично отреагировала на слухи о свадьбе с Томом Холландом.