Сергей Гармаш признался, что соскучился по Елене Яковлевой

«Конечно, это меня очень обрадовало. Хотя мы снимались в "Чебурашке", не меньше десяти лет не встречались на сцене. Естественно, соскучились друг по другу, а у нас свой птичий язык, понимаем друг друга с полунамека, ведь я больше всего как с партнершей сыграл именно с Леной», — рассказал Гармаш.