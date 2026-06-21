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Сергей Гармаш признался, что соскучился по Елене Яковлевой

67-летний актер высказался о теплых отношениях с коллегой
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сергей Гармаш на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Сергей Гармаш на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

Сергей Гармаш рассказал о теплых отношениях с коллегой Еленой Яковлевой. В разговоре с WomanHit 67-летний актер признался, что испытал огромную радость, когда вновь оказался на одной сцене с партнершей. Вместе с Яковлевой они задействованы в постановке «Ревизор» на сцене «Мастерской 12» Никиты Михалкова.

«Конечно, это меня очень обрадовало. Хотя мы снимались в "Чебурашке", не меньше десяти лет не встречались на сцене. Естественно, соскучились друг по другу, а у нас свой птичий язык, понимаем друг друга с полунамека, ведь я больше всего как с партнершей сыграл именно с Леной», — рассказал Гармаш.

Кадр со съемок фильма «Чебурашка 2»
Кадр со съемок фильма «Чебурашка 2»

Ранее Сергей Гармаш рассказал в интервью о том, как воспитывает своего внука.