Сергей Гармаш признался, что соскучился по Елене Яковлевой

Сергей Гармаш рассказал о теплых отношениях с коллегой Еленой Яковлевой. В разговоре с WomanHit 67-летний актер признался, что испытал огромную радость, когда вновь оказался на одной сцене с партнершей. Вместе с Яковлевой они задействованы в постановке «Ревизор» на сцене «Мастерской 12» Никиты Михалкова.
«Конечно, это меня очень обрадовало. Хотя мы снимались в "Чебурашке", не меньше десяти лет не встречались на сцене. Естественно, соскучились друг по другу, а у нас свой птичий язык, понимаем друг друга с полунамека, ведь я больше всего как с партнершей сыграл именно с Леной», — рассказал Гармаш.
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