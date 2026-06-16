Фильм режиссера Александра Котта рассказывает о подвиге спортсменов-буеристов, которые зимой 1941 года доставляли грузы по льду и спасали детей из прифронтовой зоны. Чтобы добиться максимальной достоверности, съемочная группа работала на побережье Финского залива, в исторических районах Санкт-Петербурга и на замерзших водоемах Ленинградской области. В статье рассказываем, где снимали фильм «Ангелы Ладоги».
Города, места и локации, где снимали «Ангелы Ладоги»
Основной съемочной площадкой стал Санкт-Петербург и его окрестности. Кроме городских локаций, создатели фильма работали на берегах Финского залива, в поселках Курортного района и на замерзших озерах Ленинградской области. Каждая из этих локаций помогла воссоздать атмосферу блокадной зимы 1941—1942 годов.
Санкт-Петербург
Большая часть городских сцен снималась в Санкт-Петербурге. Здесь кинематографисты нашли архитектуру, которая позволила практически без компьютерной графики перенести зрителя в военный Ленинград.
Улицы, набережные и исторические здания стали естественными декорациями для сцен, связанных с жизнью осажденного города. Создатели стремились показать не только трагедию блокады, но и красоту северного города, который продолжал жить даже в самые тяжелые времена.
Зоологический музей РАН
Одной из наиболее интересных площадок стал Зоологический музей Российской академии наук. В фильме это место связано с персонажем Нины — хранительницы музейных коллекций.
Старинные интерьеры музея помогли передать атмосферу научных учреждений Ленинграда военного периода. Благодаря подлинным залам и экспозициям съемочная группа смогла избежать строительства масштабных декораций.
Набережная Крюкова канала
Еще одной важной городской локацией стала набережная Крюкова канала. Этот уголок исторического центра Санкт-Петербурга известен своей аутентичной архитектурой и практически неизменившимся обликом.
Здесь снимались сцены, позволяющие зрителю почувствовать атмосферу довоенного и блокадного Ленинграда. Старые фасады, мосты и водные артерии города стали естественным фоном для драматических событий картины.
Финский залив
Финский залив стал одной из главных съемочных площадок фильма. Здесь разворачиваются ключевые эпизоды, связанные с переходами буеристов по льду.
По словам режиссера Александра Котта, съемки проходили на мелководных участках залива, где лед промерзал практически до дна. Несмотря на это, работа оставалась сложной и рискованной. Лед регулярно трещал, поэтому за безопасностью съемочной группы постоянно следили сотрудники МЧС.
Бескрайние ледяные пространства Финского залива позволили передать масштаб и опасность миссии, которую выполняли герои фильма.
Озеро Токсово
Важной натурной площадкой стало озеро в поселке Токсово Ленинградской области.
Здесь снимались многие ледовые сцены с участием буеров. По словам создателей картины, толщина льда на озере была более надежной, чем на заливе, что позволило проводить сложные съемки с техникой, актерами и детьми.
Зимние пейзажи Токсово помогли создать ощущение бескрайней ледяной дороги, по которой героям приходится двигаться навстречу опасности.
Поселок Смолячково
Съемочная группа также работала в поселке Смолячково, расположенном на побережье Финского залива.
Это место известно своими песчаными берегами, сосновыми лесами и живописными видами. В кадре Смолячково помогло воссоздать природные ландшафты военного времени и подчеркнуть суровую красоту северной природы.
Комаровский берег
Еще одной природной локацией стал Комаровский берег — памятник природы на берегу Финского залива.
Здесь снимались эпизоды, в которых важную роль играет окружающий пейзаж. Заснеженные дюны, хвойные леса и прибрежные пространства позволили создать визуально выразительные кадры, ставшие украшением фильма.
Интересные факты о фильме «Ангелы Ладоги»
Картина Александра Котта привлекла внимание не только своей историей, но и масштабной работой по воссозданию событий военных лет. Вот несколько интересных фактов о съемках и создании фильма.
Фильм основан на реальных событиях. В центре сюжета находится малоизвестный подвиг спортсменов-буеристов, которые во время блокады Ленинграда выполняли опасные задания на льду Финского залива.
Ледовые сцены снимались в реальных условиях. Создатели отказались от полного переноса съемок в павильоны и работали непосредственно на замерзших водоемах Ленинградской области.
Для фильма заново построили буера. Специально для съемок были воссозданы парусные ледовые суда по оригинальным чертежам инженера-конструктора Николая Людевига.
В картине снимались дети. Это значительно усложняло организацию съемочного процесса, особенно в условиях низких температур и работы на льду.
Фильм открыл Московский международный кинофестиваль. «Ангелы Ладоги» стали фильмом открытия 48-го Московского международного кинофестиваля в 2026 году.
Жанр картины сочетает несколько направлений. В фильме переплетаются военная драма, приключенческое кино, роуд-муви, спортивная история и элементы экшена.
Создатели стремились к исторической достоверности. Многие локации были выбраны именно потому, что сохранили облик, близкий к тому, каким его могли видеть жители блокадного Ленинграда.
Главную роль исполнил Тихон Жизневский. Актер сыграл одного из спортсменов-буеристов, участвующих в рискованной операции по спасению детей.
Звуковое оформление стало важной частью атмосферы. В фильме особое внимание уделено звукам ветра, скрипу льда и деревянных конструкций буеров, благодаря чему зритель буквально ощущает себя среди ледяных просторов Финского залива.