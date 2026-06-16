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Где снимали фильм «Ангелы Ладоги»: ледяные маршруты подвига и блокадный Ленинград

Тем, кто интересуется, где снимали фильм «Ангелы Ладоги», будет интересно узнать, что создатели картины выбрали реальные места, тесно связанные с историей блокадного Ленинграда и событиями, которые легли в основу сюжета
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Ангелы Ладоги
Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»

Фильм режиссера Александра Котта рассказывает о подвиге спортсменов-буеристов, которые зимой 1941 года доставляли грузы по льду и спасали детей из прифронтовой зоны. Чтобы добиться максимальной достоверности, съемочная группа работала на побережье Финского залива, в исторических районах Санкт-Петербурга и на замерзших водоемах Ленинградской области. В статье рассказываем, где снимали фильм «Ангелы Ладоги». 

Города, места и локации, где снимали «Ангелы Ладоги»

Основной съемочной площадкой стал Санкт-Петербург и его окрестности. Кроме городских локаций, создатели фильма работали на берегах Финского залива, в поселках Курортного района и на замерзших озерах Ленинградской области. Каждая из этих локаций помогла воссоздать атмосферу блокадной зимы 1941—1942 годов.

Санкт-Петербург

Кадр из фильма Ангелы Ладоги
Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»

Большая часть городских сцен снималась в Санкт-Петербурге. Здесь кинематографисты нашли архитектуру, которая позволила практически без компьютерной графики перенести зрителя в военный Ленинград.

Улицы, набережные и исторические здания стали естественными декорациями для сцен, связанных с жизнью осажденного города. Создатели стремились показать не только трагедию блокады, но и красоту северного города, который продолжал жить даже в самые тяжелые времена.

Зоологический музей РАН

Кадр со съемок фильма Ангелы Ладоги
Кадр со съемок фильма «Ангелы Ладоги»

Одной из наиболее интересных площадок стал Зоологический музей Российской академии наук. В фильме это место связано с персонажем Нины — хранительницы музейных коллекций.

Старинные интерьеры музея помогли передать атмосферу научных учреждений Ленинграда военного периода. Благодаря подлинным залам и экспозициям съемочная группа смогла избежать строительства масштабных декораций.

Набережная Крюкова канала

Кадр со съемок фильма Ангелы Ладоги
Кадр со съемок фильма «Ангелы Ладоги»

Еще одной важной городской локацией стала набережная Крюкова канала. Этот уголок исторического центра Санкт-Петербурга известен своей аутентичной архитектурой и практически неизменившимся обликом.

Здесь снимались сцены, позволяющие зрителю почувствовать атмосферу довоенного и блокадного Ленинграда. Старые фасады, мосты и водные артерии города стали естественным фоном для драматических событий картины.

Финский залив

Кадр из фильма Ангелы Ладоги
Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»

Финский залив стал одной из главных съемочных площадок фильма. Здесь разворачиваются ключевые эпизоды, связанные с переходами буеристов по льду.

По словам режиссера Александра Котта, съемки проходили на мелководных участках залива, где лед промерзал практически до дна. Несмотря на это, работа оставалась сложной и рискованной. Лед регулярно трещал, поэтому за безопасностью съемочной группы постоянно следили сотрудники МЧС.

Бескрайние ледяные пространства Финского залива позволили передать масштаб и опасность миссии, которую выполняли герои фильма.

Озеро Токсово

Кадр со съемок фильма Ангелы Ладоги
Кадр со съемок фильма «Ангелы Ладоги»

Важной натурной площадкой стало озеро в поселке Токсово Ленинградской области.

Здесь снимались многие ледовые сцены с участием буеров. По словам создателей картины, толщина льда на озере была более надежной, чем на заливе, что позволило проводить сложные съемки с техникой, актерами и детьми.

Зимние пейзажи Токсово помогли создать ощущение бескрайней ледяной дороги, по которой героям приходится двигаться навстречу опасности.

Поселок Смолячково

Кадр из фильма Ангелы Ладоги
Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»

Съемочная группа также работала в поселке Смолячково, расположенном на побережье Финского залива.

Это место известно своими песчаными берегами, сосновыми лесами и живописными видами. В кадре Смолячково помогло воссоздать природные ландшафты военного времени и подчеркнуть суровую красоту северной природы.

Комаровский берег

Кадр со съемок фильма Ангелы Ладоги
Кадр со съемок фильма «Ангелы Ладоги»

Еще одной природной локацией стал Комаровский берег — памятник природы на берегу Финского залива.

Здесь снимались эпизоды, в которых важную роль играет окружающий пейзаж. Заснеженные дюны, хвойные леса и прибрежные пространства позволили создать визуально выразительные кадры, ставшие украшением фильма.

Интересные факты о фильме «Ангелы Ладоги»

Кадр из фильма Ангелы Ладоги
Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»

Картина Александра Котта привлекла внимание не только своей историей, но и масштабной работой по воссозданию событий военных лет. Вот несколько интересных фактов о съемках и создании фильма.

  • Фильм основан на реальных событиях. В центре сюжета находится малоизвестный подвиг спортсменов-буеристов, которые во время блокады Ленинграда выполняли опасные задания на льду Финского залива.

  • Ледовые сцены снимались в реальных условиях. Создатели отказались от полного переноса съемок в павильоны и работали непосредственно на замерзших водоемах Ленинградской области.

  • Для фильма заново построили буера. Специально для съемок были воссозданы парусные ледовые суда по оригинальным чертежам инженера-конструктора Николая Людевига.

  • В картине снимались дети. Это значительно усложняло организацию съемочного процесса, особенно в условиях низких температур и работы на льду.

  • Фильм открыл Московский международный кинофестиваль. «Ангелы Ладоги» стали фильмом открытия 48-го Московского международного кинофестиваля в 2026 году.

  • Жанр картины сочетает несколько направлений. В фильме переплетаются военная драма, приключенческое кино, роуд-муви, спортивная история и элементы экшена.

  • Создатели стремились к исторической достоверности. Многие локации были выбраны именно потому, что сохранили облик, близкий к тому, каким его могли видеть жители блокадного Ленинграда.

  • Главную роль исполнил Тихон Жизневский. Актер сыграл одного из спортсменов-буеристов, участвующих в рискованной операции по спасению детей.

  • Звуковое оформление стало важной частью атмосферы. В фильме особое внимание уделено звукам ветра, скрипу льда и деревянных конструкций буеров, благодаря чему зритель буквально ощущает себя среди ледяных просторов Финского залива.