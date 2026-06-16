Фильм режиссера Александра Котта рассказывает о подвиге спортсменов-буеристов, которые зимой 1941 года доставляли грузы по льду и спасали детей из прифронтовой зоны. Чтобы добиться максимальной достоверности, съемочная группа работала на побережье Финского залива, в исторических районах Санкт-Петербурга и на замерзших водоемах Ленинградской области. В статье рассказываем, где снимали фильм «Ангелы Ладоги».