В финальной сцене Джон Коффи принимает последнюю трапезу, после чего его ведут на казнь. Уже будучи зафиксированным на электрическом стуле, он просит не надевать ему на голову капюшон, а только положить шлем. Пол Эджкомб, произнося стандартную речь перед свидетелями, не может заставить себя отдать приказ пустить ток. Вся комната погружается в рыдания — палачи и надзиратели сотрясаются от ужаса того, что им приходится казнить этого удивительного человека. Наконец Пол отдает роковой приказ, ток проходит через тело Коффи, и с потолка слетает сноп искр.