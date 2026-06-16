Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, вышедшая на экраны в 1999 году, мгновенно стала классикой, собрав более 286 млн долларов по всему миру и получив четыре номинации на премию «Оскар». Фильм рассказывает историю тюремного надзирателя Пола Эджкомба, который в 1935 году работает в блоке смертников тюрьмы «Холодная гора». Все меняется с появлением загадочного заключенного — гиганта Джона Коффи, осужденного за убийство двух девочек, но обладающего невероятным даром исцеления. В статье вспоминаем, чем закончился фильм «Зеленая миля» и что стало с главными героями этой истории.
Описание финала фильма «Зеленая миля»
Развязка «Зеленой мили» — одна из самых душераздирающих в истории кино. Пол Эджкомб, убедившись в невиновности Джона Коффи и получив от него часть сверхъестественных способностей, решается на должностное преступление. Он планирует помочь Джону бежать из тюрьмы, но сталкивается с неожиданным отказом. Коффи, уставший от боли мира, которую он чувствует каждой клеткой своего тела, просит надзирателя не препятствовать казни.
В финальной сцене Джон Коффи принимает последнюю трапезу, после чего его ведут на казнь. Уже будучи зафиксированным на электрическом стуле, он просит не надевать ему на голову капюшон, а только положить шлем. Пол Эджкомб, произнося стандартную речь перед свидетелями, не может заставить себя отдать приказ пустить ток. Вся комната погружается в рыдания — палачи и надзиратели сотрясаются от ужаса того, что им приходится казнить этого удивительного человека. Наконец Пол отдает роковой приказ, ток проходит через тело Коффи, и с потолка слетает сноп искр.
Но на этом история не заканчивается. Финал переносит зрителя в дом престарелых «Джорджия Пайнз», где 108-летний Пол Эджкомб заканчивает свой рассказ подруге Элейн Коннелли. Он раскрывает страшную правду: Джон Коффи передал ему часть своей силы, подарив невероятное долголетие. В качестве доказательства Пол ведет Элейн в сарай, где до сих пор живет изрядно постаревший мышонок Мистер Джинглс — питомец казненного заключенного Эдуарда Делакруа, которому уже более шестидесяти лет. Пол задается вопросом: если мышь живет так долго, то сколько же лет придется прожить ему самому?
Как сложилась судьба героев
Финал «Зеленой мили» оставляет после себя шлейф вопросов о справедливости высших сил. Судьба каждого ключевого персонажа — это отдельная трагедия, демонстрирующая, что в мире, где невиновные умирают, а виновные избегают наказания, само понятие справедливости оказывается размытым. Дар, полученный Полом Эджкомбом, оборачивается проклятием, а доброта Джона Коффи становится причиной его гибели.
Пол Эджкомб
Пол Эджкомб (Том Хэнкс), главный надзиратель блока «Е», после казни Джона Коффи по собственному желанию переводится в тюрьму для несовершеннолетних. Самым страшным наказанием для него становится божественный дар, полученный от Коффи. Джон «заразил его жизнью», и теперь 108-летний Пол вынужден наблюдать, как один за другим умирают все его близкие.
Он пережил свою жену, друзей, коллег и даже Элейн Коннелли, которой рассказал эту историю. В финале фильма Пол осознает, что его долгая жизнь — это не благословение, а Божья кара за то, что он не воспрепятствовал казни невиновного человека. Он живет с грузом вины и единственной радостью — заботится о постаревшем мышонке Мистере Джинглсе, который стал живым напоминанием о трагических событиях далекого 1935 года.
Джон Коффи
Джон Коффи (Майкл Кларк Дункан) — центральная фигура фильма, невиновный человек с даром исцеления, который добровольно принимает смерть на электрическом стуле. Его судьба — это трагедия непонимания и несправедливости. Коффи был арестован рядом с телами убитых девочек, и хотя Пол Эджкомб позже узнает правду (настоящим убийцей был Уильям «Дикий Билл» Уортон), — спасти Джона уже невозможно.
Перед казнью Коффи просит не надевать ему капюшон, желая встретить смерть с открытыми глазами. Он умирает со спокойной улыбкой, зная, что часть его света останется в Поле. Для самого Коффи смерть становится освобождением от постоянной боли, которую он чувствовал от всех окружающих его людей. Его последние слова, переданные через воспоминания Пола, звучат как принятие неизбежного и просьба о прощении.
Брут Хоуэлл
Брут Хоуэлл (Дэвид Морс) был правой рукой Пола Эджкомба, один из самых человечных и сострадательных надзирателей блока «Е». В отличие от многих коллег, он с самого начала относится к заключенным с уважением, а к Джону Коффи — с теплотой и пониманием. После казни Джона Брут вместе с Полом принимает решение покинуть блок смертников и перевестись в тюрьму для несовершеннолетних.
Дальнейшая судьба Брута в фильме не раскрывается, но, учитывая, что Пол Эджкомб доживает до 108 лет в полном одиночестве, можно предположить, что Брут, как и все остальные, умер задолго до него. Брут остается в памяти зрителей как символ человечности в бесчеловечной системе, человек, который плакал во время казни Коффи и не боялся проявлять свои чувства.
Перси Уэтмор
Перси Уэтмор (Даг Хатчисон) — самый одиозный персонаж фильма, трусливый и жестокий надзиратель, который уверен в своей безнаказанности благодаря родству с женой губернатора. Его садизм достигает апогея во время казни Эдуарда Делакруа, когда он специально не мочит губку в соленой воде, из-за чего заключенный умирает в страшных мучениях.
Судьба Перси превращается в жестокую иронию. Джон Коффи, желая наказать его за подлость, хватает Уэтмора и передает ему опухоль мозга, которую ранее исцелил у жены начальника тюрьмы. Перси сходит с ума, убивает Дикого Билла Уортона и в итоге попадает в ту самую психиатрическую лечебницу Брайр-Ридж, куда так стремился, но уже в качестве пациента. Это идеальное возмездие: тот, кто хотел власти и безнаказанности, получает пожизненное заключение в собственном безумии.
Уильям Уортон по прозвищу Дикий Билл
Уильям Уортон (Сэм Рокуэлл) — настоящий убийца двух девочек, за которых был осужден Джон Коффи. Он переведен в блок «Е» позже других заключенных и с первого дня проявляет себя как непредсказуемый, агрессивный и опасный психопат.
Его судьба — это расплата за содеянное. После того как Джон Коффи передает опухоль Перси Уэтмору, безумный надзиратель убивает Дикого Билла прямо в камере. Уортон не доживает до своей казни, но его смерть от рук человека, которого он презирал, становится своеобразной справедливостью — хотя и не той, которую можно назвать правосудием.
Эдуард Делакруа и Мистер Джинглс
Эдуард Делакруа (Майкл Джитер) — французский заключенный, приговоренный к смертной казни. Он приручает мышонка, которого называет Мистер Джинглс, и обучает его разным трюкам. Эта маленькая дружба становится символом надежды и человечности в мрачных стенах тюрьмы.
Судьба Делакруа трагична: во время казни Перси Уэтмор намеренно не мочит губку, и Делакруа умирает в невыносимых мучениях. Но его наследие живет — Мистер Джинглс, воскрешенный Джоном Коффи после того, как Перси растоптал его, переживает всех. В финале фильма 108-летний Пол Эджкомб показывает Элейн изрядно постаревшего мышонка, которому уже более шестидесяти лет. Пол заботится о нем, и этот маленький зверек становится единственной связью с прошлым.