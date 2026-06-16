Фильм о Сергее Рахманинове выйдет в 2028 году к 155-летию композитора

Как отметили в пресс-службе, картина расскажет о драматическом жизненном и творческом пути композитора, от учебы в Московской консерватории и первых успехов до тяжелого творческого кризиса и возвращения к музыке. Фильм также покажет историю создания известных произведений Рахманинова и его переживания, нашедшие отражение в творчестве.