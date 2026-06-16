52-летняя Пенелопа Крус удивила поклонников резкой сменой образа. Актриса подстриглась до плеч, отрезав длинные локоны, сделала рваную небрежную удлиненную челку и перекрасилась в стильный медовый блонд.
Новую стрижку, которую уже прозвали «бойфренд-бобом», сделал стилист Димитрис Джаннетос. Он поделился результатом в личном блоге и объяснил, что стремился к эффекту легкости и расслабленности.
Короткие волосы для Крус не в новинку. Впервые она вышла с укороченной прической на показе Chanel весна-2026, затем появилась с каре на премьере фильма «Невеста!» и Каннском кинофестивале.
Ранее стало известно, что Пенелопа Крус чуть не лишилась возможности сниматься в фильме из-за диагноза.