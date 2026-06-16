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52-летняя Пенелопа Крус удивила сменой имиджа

Актриса сменила прическу и цвет волос
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Пенелопа Крус
Пенелопа КрусИсточник: Legion-Media.ru

52-летняя Пенелопа Крус удивила поклонников резкой сменой образа. Актриса подстриглась до плеч, отрезав длинные локоны, сделала рваную небрежную удлиненную челку и перекрасилась в стильный медовый блонд.

Новую стрижку, которую уже прозвали «бойфренд-бобом», сделал стилист Димитрис Джаннетос. Он поделился результатом в личном блоге и объяснил, что стремился к эффекту легкости и расслабленности.

Пенелопа Крус
Пенелопа КрусИсточник: Соцсети

Короткие волосы для Крус не в новинку. Впервые она вышла с укороченной прической на показе Chanel весна-2026, затем появилась с каре на премьере фильма «Невеста!» и Каннском кинофестивале.

Ранее стало известно, что Пенелопа Крус чуть не лишилась возможности сниматься в фильме из-за диагноза. 