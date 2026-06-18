«Холоп» — пожалуй, самая успешная на сегодняшний день отечественная комедийная франшиза, в дополнительной рекламе она, в общем-то, не нуждается. Аудитория и так знает, что ее ждет: костюмированное представление, в рамках которого одни взрослые люди комично издеваются над другими. Авторы третьей серии удивляют зрителя не новыми идеями (хотя персонаж Охлобыстина и предлагает отправить озверевших родителей на перевоспитание в космос, от его плана отказываются, а ведь это могло бы быть интересно), а размахом. Хотя второй фильм и так был довольно зрелищным, новый выпуск его превосходит: героев отправляют в путешествие по морю, развлекают водными баталиями и в конце концов привозят в целый город-декорацию, выстроенный где-то на турецком берегу.