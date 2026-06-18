О чем фильм «Холоп 3»
Перевоспитанный мажор Гриша создал собственную компанию, специализирующуюся на перевоспитании других взрослых людей с помощью театрализованных пыток, и довольно успешную: за услугами обращаются даже иностранные граждане (эта деталь позволила создателям кинофраншизы «Холоп» вставить в третью ленту сцены из турецкого ремейка).
Однажды к Григорию приходят Милана и Елисей, брат с сестрой, чьи мама и папа ведут себя сумасбродно и агрессивно, разрушают семейный бизнес и вообще собираются развестись. Таким родителям, разумеется, нужно вправить мозги, и бизнесмен-воспитатель отправляет их в эпоху Петра I (что дает ему самому возможность примерить образ императора).
Зачем смотреть
«Холоп» — пожалуй, самая успешная на сегодняшний день отечественная комедийная франшиза, в дополнительной рекламе она, в общем-то, не нуждается. Аудитория и так знает, что ее ждет: костюмированное представление, в рамках которого одни взрослые люди комично издеваются над другими. Авторы третьей серии удивляют зрителя не новыми идеями (хотя персонаж Охлобыстина и предлагает отправить озверевших родителей на перевоспитание в космос, от его плана отказываются, а ведь это могло бы быть интересно), а размахом. Хотя второй фильм и так был довольно зрелищным, новый выпуск его превосходит: героев отправляют в путешествие по морю, развлекают водными баталиями и в конце концов привозят в целый город-декорацию, выстроенный где-то на турецком берегу.
Кстати, тот факт, что перевоспитывают теперь целую семейную пару (родителей играют Кристина Асмус и Павел Прилучный, связь которого с сериалом «Мажор», разумеется, упоминается в «Холопе 3»), позволил создателям фильма сменить жанр. Если предыдущих «Холопов» можно было назвать сатирическими комедиями с социальным подтекстом, то третий выпуск — более-менее ромком. В рамках скорректированного жанра новой возлюбленной приходится обзавестись и Грише (Милош Бикович) — ею становится сотрудница его компании Вера (Анна Чиповская).
У жанрового (и интонационного) смещения франшизы есть и еще одно проявление: музыкальные вставки. Сцена, в которой Асмус исполняет «Есть только миг», кажется чуть ли не самой симпатичной в фильме — в частности, по той причине, что песню Зацепина невозможно испортить.
Почему можно не смотреть
С масштабностью у «Холопа 3» полный порядок, и все же, сложно избавиться от ощущения, что создатели фильма не очень-то старались. И сюжетные ходы, и визуал кажутся не слишком убедительными даже по сравнению с предыдущими двумя сериями. История регулярно движется вперед только благодаря тому факту, что персонажи Прилучного и Асмус полностью лишены критического мышления. Декорации и костюмы выглядят более аляповатыми, чем обычно. Наконец, даже актеры (за исключением разве что Асмус и Чиповской, которые все же стараются) играют спустя рукава, будто речь идет не о главном кассовом хите, а о малозначимом капустнике.
«Холоп 3» — пожалуй, самый наивный и неубедительный фильм франшизы, и это тоже можно объяснить сменой жанра. Авторы, наверное, обратили внимание, что впечатляющих кассовых результатов сегодня достигает еще и детское (то есть рассчитанное на предположительно непритязательного зрителя) отечественное кино — так что четвертый «Холоп», вполне возможно, будет предназначенной для всех возрастов приключенческой комедией-мюзиклом о семейном отпуске в экстремальных условиях. Понравится ли такой сиквел поклонникам оригинальной ленты — вопрос открытый.