В «Союзмультфильме» объяснили, зачем переснимают «Чебурашку»

«Мы понимаем, что качественные мультфильмы получаются с любимыми и известными персонажами, поэтому совместно с партнерами из киноиндустрии мы делаем много ребутов “золотой коллекции” — например, игровые фильмы “Чебурашка”, “Простоквашино” или “Умка”, который выйдет в конце этого года. Такие ленты дают возможность поностальгировать и вспомнить о персонажах, которых мы любим с детства, но в формате новой истории», — сказала она.