Мартин Скорсезе вспомнил, как проходили съемки «Таксиста» с 12-летней Джоди Фостер

«У Джоди было больше контроля на съемочной площадке, и я в некотором смысле зависел от нее. У нее был авторитет. Я не шучу, авторитет, который звучал так: “Да, я пойду туда, хорошо, я буду там”, — рассказал Скорсезе со смехом. — Тем самым она меня очень, очень, очень поддерживала, скажем так, потому что снимать было непросто».