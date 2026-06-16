Мартин Скорсезе вспомнил, как проходили съемки «Таксиста» с 12-летней Джоди Фостер

Джоди Фостер была еще подростком, когда снялась вместе с Робертом Де Ниро в фильме Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года. Тем не менее, режиссер вспоминает, что на съемочной площадке она обладала сильным «авторитетом». Во время показа этой легендарной кинокартины и дискуссии, посвященной ее 50-летию, на кинофестивале Tribeca 83-летний Скорсезе предался ностальгии.
«У Джоди было больше контроля на съемочной площадке, и я в некотором смысле зависел от нее. У нее был авторитет. Я не шучу, авторитет, который звучал так: “Да, я пойду туда, хорошо, я буду там”, — рассказал Скорсезе со смехом. — Тем самым она меня очень, очень, очень поддерживала, скажем так, потому что снимать было непросто».
Режиссер отметил, что, несмотря на все сложности, ему очень понравилось работать с Джоди. Он практически сразу высоко оценил ее актерские способности и понял, что снимает настоящего профессионала.