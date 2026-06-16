«Курьер» (2027) — российская комедийная драма режиссера Ильи Ермолова («Первокурсницы»). Сценарий к картине написал Михаил Зубко, известный по работам над фильмами «Ангелы Ладоги» и «Непослушник». Проект является современной адаптацией одноименной повести Карена Шахназарова, впервые экранизированной в 1986 году.
Известно ли, когда выйдет фильм «Курьер» (2027)
Съемки новой версии «Курьера» стартовали в июне 2026 года. Премьера фильма заявлена на первый квартал 2027 года, однако более точная дата выхода на данный момент не раскрывается. Выход картины приурочен к 40-летию оригинального фильма Карена Шахназарова, вышедшего в 1986 году.
Кто сыграет в фильме «Курьер» (2027)
Главные роли Ивана и Кати исполнят Денис Косиков и Александра Тихонова. Родителей Кати — предпринимателя Кузнецова и его супругу — сыграют Филипп Янковский и Анастасия Немоляева. Отметим, что именно Анастасия Немоляева исполнила роль Кати в оригинальном фильме 1986 года. Родителей Ивана на экране воплотят Анна Михалкова и Ростислав Бершауэр.
О чем будет фильм «Курьер» (2027)
События новой версии «Курьера» разворачиваются в наши дни. Привычная жизнь 17-летнего Ивана стремительно рушится: родители расстаются и практически перестают общаться друг с другом, а сам он теряет мотивацию готовиться к ЕГЭ и пытается пересмотреть планы на будущую жизнь. В поисках свободы и собственного пути подросток принимает решение уехать в Москву, где устраивается работать курьером. В столице Иван знакомится с ровесницей Катей, и эта встреча становится важным поворотным моментом в его истории.