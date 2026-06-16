События новой версии «Курьера» разворачиваются в наши дни. Привычная жизнь 17-летнего Ивана стремительно рушится: родители расстаются и практически перестают общаться друг с другом, а сам он теряет мотивацию готовиться к ЕГЭ и пытается пересмотреть планы на будущую жизнь. В поисках свободы и собственного пути подросток принимает решение уехать в Москву, где устраивается работать курьером. В столице Иван знакомится с ровесницей Катей, и эта встреча становится важным поворотным моментом в его истории.