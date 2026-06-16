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Звезда «Реальных пацанов» отказался от алкоголя из-за спора с женой

Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов заявил об отказе от алкоголя на год
Антон Богданов на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба
Антон Богданов на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов отказался от алкоголя. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Актер признался, что не употреблял спиртное уже шесть месяцев. Причиной такого решения стал спор с супругой, которая предложила Богданову не пить в течение года.

«Брать уральского пацана на слабо — дело почти проигрышное», — отметил он.

Еще одним поводом для трезвости артист назвал цены на качественный алкоголь. В то же время Богданов заявил, что на фоне отказа от спиртного у него появились новые хобби, которые оказались еще дороже.