Личная жизнь Михаила Ефремова складывалась не менее насыщенно, чем его творческая биография. Актер пять раз вступал в официальный брак. Его первой супругой стала Елена Гольянова, затем он был женат на Асе Воробьевой, Евгении Добровольской, Ксении Качалиной и Софье Кругликовой. В этих отношениях у Михаила Олеговича родились шестеро детей — три сына и три дочери. Несмотря на общую известную фамилию, судьбы детей актера сложились по-разному.
Сын Никита Ефремов
Никита Ефремов, родился 30 мая 1988 года. Его мать — филолог Ася Воробьева (Асият Бикмухаметова), с которой актер состоял в отношениях в конце 1980-х годов. Вскоре после рождения сына родители расстались, поэтому детство Никиты прошло в семье матери.
Большую роль в его воспитании сыграл дед по материнской линии — литературовед Роберт Бикмухаметов. После его смерти Никиту воспитывали мать и бабушка. Фамилию Ефремов сын актера получил только в 12-летнем возрасте. До этого он носил фамилии Табаков и Бикмухаметов.
В школьные годы Никита учился в физико-математическом классе, увлекался спортом и музыкой. Изначально он рассматривал для себя карьеру, связанную с точными науками, и даже планировал поступать на механико-математический факультет МГУ. Однако в итоге выбрал актерскую профессию и стал студентом Школы-студии МХАТ, где обучался на курсе Константина Райкина.
После выпуска молодой актер получил предложения от нескольких театров, но остановил выбор на театре «Современник», который был тесно связан с историей семьи Ефремовых. Позже он успешно построил карьеру в кино и на телевидении. Среди наиболее известных проектов с его участием — «Баллада о бомбере», «Куприн», «Лондонград. Знай наших!», «Полет», «Нулевой пациент» и «Тетрис».
Никита Ефремов также открыто рассказывал о проблемах с алкоголем, с которыми столкнулся в молодости. По словам актера, ему удалось преодолеть зависимость, после чего он кардинально пересмотрел образ жизни.
Никита Ефремов был женат на актрисе Яне Гладких. Их брак продлился около года — с 2014 по 2015 год. Позднее актер встречался с художницей Ольгой Шурыгиной. По данным СМИ, эти отношения завершились в 2024 году.
Сын Николай Ефремов
Николай Ефремов родился 16 августа 1991 года в браке Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской. Когда мальчику было шесть лет, родители развелись, однако сумели сохранить хорошие отношения и вместе участвовали в его воспитании. После расставания супругов Николай остался жить с матерью.
С ранних лет был связан с творческой средой. В детстве Николай выступал в популярном музыкальном коллективе «Непоседы», а после окончания школы решил продолжить семейную традицию и поступил в ГИТИС.
Актерскую карьеру Николай начал еще в молодости. Одной из его первых заметных работ стала роль в фильме «Книга мастеров». Позднее он снялся в проектах «ДухLess», «Белая гвардия» и «Двойная сплошная». Несмотря на успешный старт, в последние годы актер значительно реже появляется на экране.
В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Николай Ефремов, как и его старший брат Никита, злоупотреблял алкоголем. Сам актер предпочитает не афишировать подробности личной жизни и редко дает интервью.
В 2019 году Николай женился на специалисте по рекламе Владе Киселевой. До свадьбы пара состояла в отношениях более пяти лет. В том же году у супругов родилась дочь Алла, благодаря чему Михаил Ефремов впервые стал дедушкой.
Широкий общественный резонанс получила история, произошедшая в 2023 году, когда Николай выпал из окна своей квартиры. Актер выжил, но получил серьезные травмы и несколько недель провел в реанимации. Позднее он объяснил случившееся несчастным случаем. После восстановления Ефремов вернулся к работе и сегодня участвует в постановках театра «Мастерская 12».
Дочь Анна-Мария Ефремова
Четвертый ребенок Михаила Ефремова, дочь Анна-Мария, появилась на свет в октябре 2000 года. Ее матерью стала актриса Ксения Качалина, которая на тот момент была четвертой супругой артиста. Однако этот брак оказался недолгим и распался спустя несколько лет после рождения девочки.
По воспоминаниям Анны-Марии, годы, проведенные в Индии, были непростыми. Она утверждала, что ей часто не хватало еды, а мать в тот период страдала алкогольной зависимостью и могла поднять на нее руку.
Со временем Михаил Ефремов через суд добился полной опеки над дочерью, однако из-за постоянной занятости на съемках и в театре актер не мог уделять ребенку все свое время, поэтому значительную часть забот о девочке взяла на себя няня.
Став взрослой, Анна-Мария не раз говорила о своем отношении к алкоголю и другим потенциальным зависимостям. По ее словам, из-за наследственности она может легко пристраститься к чему угодно, поэтому не хочет употреблять алкоголь. При этом девушка отмечала, что быстро увлекается самыми разными вещами — от чтения и компьютерных игр до интернета.
Дочь Вера Ефремова
От брака Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой в 2005 году родилась дочь Вера. В детстве она увлекалась большим теннисом, а также училась в математической школе.
После получения аттестата Вера поступила в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Однако обучение там продлилось недолго: спустя год девушка решила оставить вуз.
Вскоре Вера сделала выбор в пользу творческой профессии. В 2023 году она стала студенткой актерского факультета Школы-студии МХАТ. Сейчас дочь Михаила Ефремова осваивает актерское мастерство и участвует в учебных спектаклях.
Дочь Надежда Ефремова
Младшая дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой, Надежда, родилась в 2007 году. С ранних лет она увлекалась музыкой и танцами. Школьные годы девушка провела в математическом классе одной из московских школ.
Несмотря на интерес к точным наукам, свое будущее Надежда решила связать с творчеством. Особое место в ее жизни заняли современные танцы, которыми она занимается на протяжении многих лет.
Летом 2025 года стало известно, что дочь актера поступила в частный университет в Нью-Йорке. Она выбрала факультет драмы и танца, где будет обучаться по специальности «танцор, хореограф».
Сын Борис Ефремов
Борис Ефремов родился в 2010 году в браке Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой. О нем пока мало что известно. Борис учится в школе и серьезно увлекается футболом. В отличие от старших братьев и сестер, он редко оказывается в центре внимания СМИ. Тем не менее опыт работы в кино у Бориса уже есть. В 2021 году он снялся в короткометражном фильме Гарика Сукачева «Помнишь», где исполнил одну из ролей.