Личная жизнь Михаила Ефремова складывалась не менее насыщенно, чем его творческая биография. Актер пять раз вступал в официальный брак. Его первой супругой стала Елена Гольянова, затем он был женат на Асе Воробьевой, Евгении Добровольской, Ксении Качалиной и Софье Кругликовой. В этих отношениях у Михаила Олеговича родились шестеро детей — три сына и три дочери. Несмотря на общую известную фамилию, судьбы детей актера сложились по-разному.