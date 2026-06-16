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Валерия Гай Германика вступилась за детей знаменитостей, снимающихся в кино

Режиссер считает это нормальной практикой
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Валерия Гай Германика, фото: пресс-служба
Валерия Гай Германика, фото: пресс-служба

Режиссер Валерия Гай Германика вступилась за детей знаменитостей, которые приходят в кино. Она назвала абсолютно нормальной практику, когда наследники звезд получают роли в больших проектах. Свою позицию постановщица объяснила в беседе с «Пятым каналом».

Поводом стала новость о том, что 12-летняя Алиса Юнусова, дочь рэпера Тимати, сыграет главную героиню в фильме «Дива» Анны Меликян

«По-моему, это нормально, а что им еще делать, выкидывать их за забор что ли, на помойку?» — эмоционально заявила Гай Германика.

Кадр из фильма «Дива»
Кадр из фильма «Дива»

Режиссер «Обоюдного согласия» отметила, что ребята из творческих семей часто показывают уровень мастерства не ниже, чем у профессиональных актеров.

У 41-летней Валерии трое детей: дочери Октавия и Северина, а также сын Август. Летом 2025 года Гай Германика впервые стала бабушкой. Ее старшая дочь Октавия в семнадцать лет родила первенца.

Ранее Валерия Гай Германика заявила, что не помогает дочери с внучкой.