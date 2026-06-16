Режиссер Валерия Гай Германика вступилась за детей знаменитостей, которые приходят в кино. Она назвала абсолютно нормальной практику, когда наследники звезд получают роли в больших проектах. Свою позицию постановщица объяснила в беседе с «Пятым каналом».
Поводом стала новость о том, что 12-летняя Алиса Юнусова, дочь рэпера Тимати, сыграет главную героиню в фильме «Дива» Анны Меликян.
«По-моему, это нормально, а что им еще делать, выкидывать их за забор что ли, на помойку?» — эмоционально заявила Гай Германика.
Режиссер «Обоюдного согласия» отметила, что ребята из творческих семей часто показывают уровень мастерства не ниже, чем у профессиональных актеров.
У 41-летней Валерии трое детей: дочери Октавия и Северина, а также сын Август. Летом 2025 года Гай Германика впервые стала бабушкой. Ее старшая дочь Октавия в семнадцать лет родила первенца.
Ранее Валерия Гай Германика заявила, что не помогает дочери с внучкой.